El Valencia Basket quiere acabar con el agravio que supone jugar sin público frente a los equipos de Israel: es el primer club español en abrir sus puertas en la Euroliga

El Valencia Basket ha sido el primero en romper la rueda. La norma en España, cuando un equipo recibía la visita de un rival israelí, era jugar el partido a puerta cerrada. Hasta este jueves. Este día (a partir de las 20.45 horas) el Roig Arena abrirá sus puertas para que puedan acceder únicamente sus 11.500 abonados. No saldrán a la venta más entradas y los aficionados tampoco podrán ceder el pase: deberán presentarse con su DNI en la puerta. Un precedente que seguramente cambiará la decisión de los otros clubes españoles.

El club de Juan Roig ha querido acabar con el agravio que supone jugar sin público frente a los equipos de Israel. El propio Valencia ya sufrió una derrota ante el Hapoel sin el apoyo de su hinchada y después tuvo que viajar a Jerusalén para enfrentarse al Maccabi, que ese día había abandonado de manera excepcional su sede en Tel Aviv, con el respaldo de unos aficionados que estuvieron muy encendidos contra los jugadores taronja y especialmente contra su entrenador, Pedro Martínez, que nunca ha escondido su descontento por tener que viajar a Israel.

La Euroliga levantó el veto a los equipos israelíes el pasado 1 de diciembre después de cerca de 800 días de castigo por la matanza de Gaza. A pesar de esta decisión, los equipos españoles, al contrario que el resto de clubes europeos, mantuvieron sus encuentros a puerta cerrada porque era la recomendación del Gobierno español. El Valencia, en vista de que el tiempo había pasado, al entender que la tensión había bajado y harto de sentirse en desventaja, tanto ante los equipos israelíes como los otros europeos que sí recibían al Hapoel y el Maccabi abrigados por su público, ha decidido, después de hacer una consulta ante la delegación del Gobierno y de preguntar a la Policía Nacional si reforzarían la seguridad este jueves, abrir las puertas del Roig Arena, pero solamente para sus abonados. La entidad taronja, además, hará un esfuerzo extra con un dispositivo especial para que todo discurra con normalidad.

“El club multiplicará esfuerzos a todos los niveles y tomará todas las medidas necesarias para que aquellos que lo deseen puedan disfrutar del partido con normalidad”, informan desde el Valencia Basket, que abrirá los accesos al pabellón antes de lo habitual, tres horas antes en previsión de que la entrada del público será más lenta de lo habitual al tener que identificarse en la puerta. El partido está considerado de alto riesgo y, antes, se prevén protestas de distintos colectivos. El pasado 15 de octubre, cuando el Valencia recibió la visita del Hapoel, ya se produjeron cargas policiales en los alrededores del Roig Arena.