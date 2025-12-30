El Maccabi, multado por la Euroliga con diez mil euros por cánticos contra el Valencia y su entrenador Pedro Martínez

El Maccabi Tel Aviv ha sido multado con diez mil euros por cánticos ofensivos contra el Valencia Basket y su técnico Pedro Martínez en el partido de la Euroliga que ambos disputaron en Israel el pasado 18 de diciembre. El Valencia denunció ante la Euroliga la situación vivida en el pabellón de Jerusalén donde se disputó el encuentro y la competición, y, tras comprobar los hechos, dio traslado de los mismos al órgano que debía decidir sobre los mismos.

El partido entre Maccabi y Valencia acabó con una buena racha de los taronja (85-82), que hasta ese momento había encadenado cinco victorias consecutivas en Europa. Fue una de las salidas más incómodas, si no la más, de toda la temporada. El técnico y el propietario del club, Juan Roig, ya habían expresado su disgusto por tener que viajar a Israel después de que la Euroliga autorizara al Maccabi y al Hapoel volver a jugar sus partidos en casa, a partir del 1 de diciembre, tras dos años de sanción por la matanza de Gaza. El partido no se jugó en Tel Aviv, por no estar disponible su pabellón, y acabó celebrándose en Jerusalén.

Una infracción menor, según la competición europea

En una resolución que se publicó este martes, se dio cuenta de que los “cánticos ofensivos” contra el Valencia y su técnico supondrán una multa de diez mil euros al club israelí según el artículo 29.2.f del código disciplinario de la competición. La referencia a ese artículo sitúa los hechos como una infracción menor. Para este tipo de conductas la sanción podría haber sido una advertencia, una multa de hasta treinta mil euros, la pérdida del partido, la expulsión de las competiciones de la Euroliga hasta una campaña o el cierre parcial del pabellón entre uno y cinco partidos.

El Valencia explicó mediante un comunicado que durante el choque comunicó la situación a la Euroliga y presentó, con pruebas gráficas, una queja por insultos racistas y violencia verbal reiterada hacia el club y su entrenador, Pedro Martínez, que dijo que no pudo hacer la comparecencia post partido en la pista para la televisión. Preguntado por la situación tras el encuentro, el técnico dijo que “cada uno debe ser consciente del ejemplo que da como persona, club o aficionado”. “Para mí no es un problema, tal vez es su problema”, concluyó.