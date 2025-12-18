El Valencia Basket se blinda en Israel

El encuentro contra el Maccabi Tel Aviv, rodeado de medidas de seguridad, se jugará en Jerusalén, con la vista puesta en el liderato de la Euroliga para los ‘taronja’

El tiempo pasó y el viaje llegó. Dos meses después de que la Euroliga anunciara que a partir del 1 de diciembre los dos equipos de Israel volverían a jugar en su casa, en Tel Aviv, el Valencia Basket aterrizó en el país vetado en la competición durante casi 800 días por la matanza de Gaza y lo hizo rodeado de una gran opacidad. El club decidió no informar de nada antes del partido de hoy (20.05, Movistar) contra el Maccabi, que finalmente se disputará en el Pais Arena de Jerusalén, y no en Tel Aviv, frente a un histórico con seis Copas de Europa.

No es un viaje que complazca a la expedición valenciana. El club decidió no comentar nada sobre sus movimientos, desde dónde viajaba (el último partido fue en El Pireo, al lado de Atenas, contra el Olympiacos) o dónde se hospedaba, y ni siquiera tuiteó información en su cuenta en X. La previa no incluía ninguna alusión a la guerra, solo aspectos deportivos.

Pero ya habían hablado, semanas antes, el propietario del club, Juan Roig, y el entrenador, Pedro Martínez. “No estamos nada contentos, estamos intranquilos”, dijo el empresario. Antes que él se pronunció el técnico, el veterano técnico catalán. “Muy tranquilos no estamos, la verdad. Cuando vemos las noticias creemos que la situación no está normalizada como nos gustaría. Entonces la pregunta que yo me hago es: ¿Por qué el 25 de noviembre no es seguro jugar en Israel y el 5 de diciembre sí lo es? Los directivos que toman la decisión, además, no tienen que viajar. Nosotros sí. Así que cómodos con la situación no estamos”, explicó a finales de octubre.

La Euroliga exigió a los dos clubes israelís, el Maccabi y el Hapoel, una serie de medidas que garantizaran la seguridad de los equipos en Israel. Desde no tener que hacer cola en el control de pasaportes de la aduana del aeropuerto hasta moverse con escolta en todos sus desplazamientos. Ni la organización ni los clubes han querido aportar más luz sobre este viaje que, al menos durante la fase regular, no tendrán que hacer los otros tres conjuntos españoles: Real Madrid, Barcelona y Baskonia, que ya visitaron a los dos rivales de Tel Aviv cuando aún jugaban en Belgrado y Sofía. El club catalán anunció el miércoles que su partido contra el Maccabi, previsto para el 6 de enero, se disputará a puerta cerrada.

Las medidas de seguridad se ampliarán al hotel donde se hospede el Valencia y al recinto del partido, que finalmente no será el Menora Mivtachim Arena de Tel Aviv, que no está disponible, sino el Pais Arena de Jerusalén, a unos 70 kilómetros de la sede del Maccabi, un pabellón con aforo para 11.600 espectadores ubicado en el barrio de Malha, en el suroeste de la ciudad.

El Maccabi ya ha jugado un partido en Israel, esta vez sí en Tel Aviv, cuando se enfrentó el pasado 11 de diciembre al Asvel Villeurbanne (victoria por 92-82). Ese día se vendieron las 10.000 entradas y la afición lo celebró a lo grande, con camisetas amarillas con el lema We’re back (Estamos de vuelta) en alusión a los dos años, desde octubre de 2023, en los que el equipo fundado en 1930 estuvo jugando en el exilio sus partidos como local.

El Maccabi es historia de la competición (ahora Euroliga y antes Copa de Europa) con duelos míticos contra el Real Madrid. Eran los tiempos de Miki Berkovich, Doron Jamchi o el estadounidense Kevin Magee. Un equipo con 57 títulos de Liga y 46 de la Copa de Israel. Una formación que acaba de dejar su exilio en Belgrado para volver a su país. Su entrenador, Oded Kattash, festejó su regreso el día que se enfrentaron al Asvel en Tel Aviv. “Todavía me cuesta creer que esto realmente esté sucediendo, y que estemos volviendo aquí, tras aquel terrible 7 de octubre [el día que se produjo el atentado de Hamás]. Estamos muy emocionados”.

Tras el partido del reencuentro real con su afición, el técnico israelí se reafirmó en sus sentimientos. “Fue emocionante y especial. Dos años es una cifra exagerada, pero pareció mucho más tiempo”, comentó.

Ahora es el turno del Valencia Basket, un equipo que está donde no desea estar, pero que no puede permitirse el lujo de perder el foco. El conjunto de Pedro Martínez lleva una trayectoria excelente en la Euroliga: el martes logró, en Grecia, ante el Olympiacos, su undécima victoria en 16 partidos, igualado con el Barcelona y a solo una del líder, el Hapoel, el otro equipo de Tel Aviv. El Valencia aún tiene pendiente su visita a la cancha de su gran rival (fue su verdugo la pasada temporada en las semifinales de la Eurocup), que se producirá el 5 de febrero.