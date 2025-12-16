El Valencia Basket se confirma como el equipo de moda en Europa

No afloja el Valencia Basket, capaz de alcanzar las victorias por infinitos caminos. Lo volvió a demostrar en el Pireo, donde silenció el mítico pabellón de la Paz y la Amistad después de protagonizar una remontada imponente en el último cuarto para derrotar al Olympiacos (92-99). Un triunfo que le afianza en la segunda posición, a uno del líder, el Hapoel. El Barcelona es uno de los pocos equipos que le puede seguir el ritmo después de 16 jornadas de la Euroliga. El grupo de Xavi Pascual, mucho más sólido y completo que en su torpe inicio de temporada, venció en París (69-85) y con cuatro alegrías seguidas se estabiliza junto al Valencia.

No pintaba bien para el equipo taronja, que perdía por 13 puntos a falta de 11 minutos (73-60). El Olympiacos mandaba en la cancha con su tridente habitual: Dorsey (11 puntos al final del partido), Vezenkov (24) y un extraordinario Nikola Milutinov (13 puntos, ocho rebotes, y tres tapones). Las sensaciones no eran buenas y Pedro Martínez se desesperaba hasta el punto de recibir una técnica. Pero este Valencia tiene un poder de aceleración como no hay otro en Europa. Por algo es el equipo de moda en la Euroliga por su juego veloz y alegre que le deja casi siempre cerca de los tres dígitos de anotación.

El conjunto valenciano mejoró en defensa y cogió una racha fantástica en ataque que le permitió infligir al equipo de Georgios Bartzokas un parcial de 0-15 que le permitió retomar el mando (82-90) con un gran Matt Costello y un Nate Reuvers que firmó uno de sus mejores partidos en la Euroliga (35 puntos, con siete triples, entre los dos pívots). Un acierto que, sumado a la amenaza de Darius Thompson, siempre tan cabal, y Jean Montero, logró sofocar el ímpetu griego para llevarse otra llamativa victoria, una semana después de conquistar otra cancha complicada, la del Panathinaikos.

El Barça se ha subido al tren del Valencia y, juntos, persiguen al líder israelí. Xavi Pascual ha revolucionado a este equipo, capaz de zarandear al París en su cancha y dejar a este equipo, el máximo anotador de la Euroliga, en 69 puntos. No duda el cuadro azulgrana. Desde el arranque, cuando Clyburn y Punter se repartieron los primeros 21 puntos en ocho minutos. En los dos siguientes del primer cuarto, tomó el testigo Darío Brizuela, que sumó otros nueve. El trabajo en la pintura de gigante Youssoufa Fall y de Willy Hernangómez, con la ayuda de Joel Parra, permitió al Barcelona desarmar a un París que, por fuera, tuvo un día nefasto desde el tiro de tres puntos (27% de acierto).

El Real Madrid no pudo redondear un gran jornada de Euroliga para el baloncesto español y sufrió una derrota en la cancha del Milán (89-82). El equipo liderado por Marko Guduric (22 puntos, cinco rebotes y tres asistencias) dominó durante todo el choque, aunque en los instantes finales, empujado por un gran Facu Campazzo (25 puntos con solo dos fallos en tiros de campo), pudo llegar al desenlace con opciones. Alberto Abalde falló dos triples consecutivos y ahí se escaparon las opciones del equipo de Sergio Scariolo frente al Milán del recuperado base español Lorenzo Brown.