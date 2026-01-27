El París Basketball frena la racha del Real Madrid: 98-92

Continúan sonando los tambores de guerra en la Euroliga. El director general, Paulius Motiejunas, parece tener las horas contadas en el cargo, víctima del conflicto con la NBA, y el español Chus Bueno, que fue vicepresidente de la Liga estadounidense en Europa, asoma como su probable sustituto. Son horas calientes en los despachos mientras en la pista el balón sigue rodando en una competición de gran nivel. Como muestra, la victoria del París Basketball ante el Real Madrid por 98-92 en el único encuentro de este martes.

El conjunto de Scariolo vio rota su racha de seis victorias seguidas en la competición europea tras un duelo en el que viajó casi siempre a remolque y que sin embargo estuvo cerca de remontar en los últimos cinco minutos gracias a su acierto en los triples y a la anotación de Lyles. El ala-pívot estadounidense aportó 21 puntos por los 18 de Andrés Feliz y los 16 de Hezonja. Nadir Hifi, uno de los máximos encestadores de la Euroliga, también se elevó hasta los 21 en el ofensivo conjunto francés que entrena Francesco Tabellini.

El Madrid, con la baja de Maledon, a quien Scariolo espera recuperar para la Copa, pagó las 17 pérdidas de balón que cometió y firmó un tropiezo cuando atravesaba su mejor momento de la temporada.

Resultados y clasificación de la Euroliga.