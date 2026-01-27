|1
|2
|3
|4
|T
|PAR
|24
|26
|25
|23
|98
|RMA
|18
|24
|24
|26
|92
El París Basketball frena la racha del Real Madrid: 98-92
El conjunto blanco sucumbe ante Hifi después de seis victorias seguidas en Europa
Continúan sonando los tambores de guerra en la Euroliga. El director general, Paulius Motiejunas, parece tener las horas contadas en el cargo, víctima del conflicto con la NBA, y el español Chus Bueno, que fue vicepresidente de la Liga estadounidense en Europa, asoma como su probable sustituto. Son horas calientes en los despachos mientras en la pista el balón sigue rodando en una competición de gran nivel. Como muestra, la victoria del París Basketball ante el Real Madrid por 98-92 en el único encuentro de este martes.
El conjunto de Scariolo vio rota su racha de seis victorias seguidas en la competición europea tras un duelo en el que viajó casi siempre a remolque y que sin embargo estuvo cerca de remontar en los últimos cinco minutos gracias a su acierto en los triples y a la anotación de Lyles. El ala-pívot estadounidense aportó 21 puntos por los 18 de Andrés Feliz y los 16 de Hezonja. Nadir Hifi, uno de los máximos encestadores de la Euroliga, también se elevó hasta los 21 en el ofensivo conjunto francés que entrena Francesco Tabellini.
He just can’t stop!— EuroLeague (@EuroLeague) January 27, 2026
ℹ️ In just his second season in the league.@thenadirhifi 🔓 1,000 PTS#EveryGameMatters pic.twitter.com/tjunvPtjAE
El Madrid, con la baja de Maledon, a quien Scariolo espera recuperar para la Copa, pagó las 17 pérdidas de balón que cometió y firmó un tropiezo cuando atravesaba su mejor momento de la temporada.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.