Sheinbaum, sobre el 8M en Campo Marte: “Es un reconocimiento a las mujeres de las Fuerzas Armadas”

La mandataria y su gabinete conmemoraron el Día Internacional de la Mujer en un simbólico acto en uno de los campos militares más importantes del país

Una de las imágenes simbólicas que dejó la conmemoración del Día Internacional de la Mujer en México ha sido la de la presidenta Claudia Sheinbaum, vestida de color morado, en medio del secretario de la Defensa, el general Ricardo Trevilla Trejo, y del secretario de Marina, el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, en una primera línea de funcionarios mexicanos que hacen un saludo a la bandera ante cientos de miembros de las Fuerzas Armadas del país. Fuera, en las calles, a solo unos kilómetros del Campo Marte, cientos de miles de mujeres se preparaban para marchar. Este lunes, la mandataria se ha adelantado a la pregunta que ya desde la tarde del domingo resonaba en redes sociales y dijo: “Aprovecho para comentarles, ayer estuvimos con las mujeres de las Fuerzas Armadas. Es un reconocimiento. Igual vamos a hacerlo con mujeres médicas, científicas, campesinas, indígenas, y en general, a las mujeres de las Fuerzas Armadas nunca se les había hecho un reconocimiento”.

La imagen no ha sentado bien para muchos colectivos feministas y parte de la opinión pública, que ven en el acto de la presidenta un mensaje de respaldo hacia una de las instituciones más herméticas del país y que, tras varias revelaciones informáticas de correos dentro del Ejército, ha sido señalada de una gran cantidad de abusos sexuales, actos de tortura y desaparición forzada, en un cuerpo en el que las mujeres representan todavía una minoría. Sheinbaum, consciente de la polémica, ha decidido responder y aclarar: “Pienso yo que el reconocer a las mujeres en la historia en el presente y en el futuro es justicia, y al haber justicia hay disminución de desigualdades. Y al haber disminución de desigualdades, se erradica la discriminación y la violencia contra las mujeres”.

Día Internacional de las Mujer, en Campo Marte. Moisés Pablo Nava

Tal como este domingo, acompañada en esa primera línea además por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar; Laura Itzel Castillo, presidenta del Senado, y la diputada Kenia López Rabadán, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados —todas ellas vestidas también de morado—, la presidenta reiteró este lunes que durante todo el mes de marzo tendrán lugar este tipo de reconocimientos a mujeres de distintos gremios.

La presidenta dijo que este domingo, en Ciudad de México, marcharon aproximadamente unas 100.000 mujeres y que tanto en la capital como en la gran mayoría de los Estados, las manifestaciones fueron pacíficas. Sobre algunos de los hechos violentos registrados, la mandataria dijo: “Una parte de un grupo muy pequeño que hace actos violentos, y que, como siempre lo hemos manifestado, no estamos de acuerdo con estas formas [...] Pero realmente fueron muy minoritarios comparado con lo que fueron las marchas en todo el país”.

El acto conmemorativo presidencial de este 8M en Ciudad de México ha llegado, además, solo un par de semanas después de la captura del narcotraficante Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, en un operativo federal que se saldó con la muerte de al menos 25 miembros de la Guardia Nacional y después de que una encuesta revelara, hace solo unos días, que un 81% de los mexicanos respalda la actuación del Ejército en ese operativo.