Irene Montero contesta a Elon Musk tras acusarla de incitar al genocidio: “Las personas decentes deben reemplazarte”
El dueño de X cargó previamente contra la eurodiputada por sus palabras en un mitin en Zaragoza sobre la regularización de más de 500.000 inmigrantes
Elon Musk, propietario de X y Tesla, arremetió este domingo en su red social contra la eurodiputada y secretaria política de Podemos, Irene Montero, a quien acusó de “abogar por el genocidio”, una afirmación que calificó de “completamente incomprensible”. El magnate reaccionaba así a unas declaraciones previas de Montero, durante un mitin este sábado en Zaragoza, en las que apelaba a “los migrantes y a la gente racializada” para que “no nos dejen solos con tanto facha”, mencionaba la llamada teoría del reemplazo y añadía: “claro que quiero que haya reemplazo de fachas y de racistas”.
She is advocating genocide. Utterly contemptible.— Elon Musk (@elonmusk) February 1, 2026
La dirigente de Podemos no ha tardado en responder, en la misma red social, a la provocación de Musk y ha citado una de las frases que aparecen en un correo electrónico difundido por el Departamento de Justicia de Estados Unidos en una desclasificación masiva de documentos sobre el caso Epstein. El magnate Elon Musk preguntó a Jeffrey Epstein, el financiero pederasta: “¿Qué día/noche será la fiesta más salvaje en tu isla?”. Montero ha mencionado la frase y ha añadido que “por supuesto, las personas decentes —que constituyen la mayoría de la humanidad— deben reemplazarte. Urgentemente. Para que dejes de violar, bombardear, secuestrar niños y matar”.
“Which day/night will be the wildest party on your island?”— Irene Montero (@IreneMontero) February 1, 2026
Of course, decent people — who make up the majority of humanity — must replace you. Urgently. So that you stop raping, bombing, kidnapping children, and killing. https://t.co/AMHJWWb4mA
La disputa en redes parte del acuerdo entre Podemos y el Gobierno para aprobar una regularización extraordinaria de migrantes que podría beneficiar a más de 500.000 personas. El multimillonario se ha mostrado en contra de la medida en varias ocasiones a través de sus redes sociales. En el mitin en Zaragoza, Montero aludió a la regularización y señaló: “Hemos conseguido papeles, regularización ya. Y ahora vamos a por la nacionalidad o a cambiar la ley para que puedan votar, por supuesto. Ojalá, teoría del reemplazo, ojalá podamos barrer de fachas y de racistas este país con gente migrante, con gente trabajadora”.
La teoría del “gran reemplazo” que ha hecho saltar a Musk es una teoría conspirativa, propagada por la derecha y ultraderecha, que sostiene la existencia de un supuesto plan para reemplazar a la población blanca europea mediante la inmigración. La semana pasada, el magnate también tuiteó sobre la regularización y compartía una publicación que decía que el Gobierno español había accedido a esta medida para influir en las próximas elecciones y que los migrantes consigan los papeles para votar. Junto a la publicación, Musk añadía un tajante: “Wow”.
