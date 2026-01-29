Elon Musk critica la regularización en X y Sánchez le responde: “Marte puede esperar, la humanidad no”

El presidente del Gobierno replica al dueño de la red social, que compartió un vídeo sobre el decreto aprobado por el Gobierno que afecta a 500.000 inmigrantes

Pedro Sánchez ha contestado a última hora de este jueves al multimillonario y dueño de X, antes Twitter, Elon Musk. “Marte puede esperar, la humanidad no”, ha escrito el presidente del Gobierno en su cuenta oficial de X, donde alberga a dos millones de seguidores.

El mensaje, publicado a las 22.39, es una respuesta a Musk, que a las 14.53 de este jueves compartía un vídeo crítico con el decreto de regularización y unas palabras: “Wow”. Las imágenes fueron subidas a la red por el comentarista político y agitador Ian Miles Cheong, muy activo en esta red social y de origen malasio.

Miles critica esta medida en su mensaje que, tras ser compartido por Musk a sus 233 millones de seguidores, alcanzó un impacto de más de siete millones de visualizaciones. Miles escribe que la medida de Sánchez se ha hecho para “derrotar a la extrema derecha” y que “la lógica es simple: legalizar a medio millón de personas, acelerarles el acceso a la ciudadanía (que para muchos puede tardar tan solo dos años)“.

La realidad sobre este asunto es bien distinta. Los regularizados no pueden votar, salvo en las elecciones municipales y con determinados requisitos. La ley Orgánica del Régimen Electoral General es muy clara al respecto. La normativa dice que se deriva que los inmigrantes con residencia legal —la que adquirirán los extranjeros regularizados con el Real Decreto impulsado ahora— no pueden votar en las elecciones generales. Tampoco en los comicios autonómicos.

Dejando al margen el caso de los ciudadanos europeos, el artículo 176 de dicha ley establece que los inmigrantes con residencia legal sí pueden votar en las elecciones municipales. Pero solo cuando cumplan unas condiciones concretas. En general, y conforme a los requisitos que recoge el Ministerio de Interior, para poder votar en los comicios locales los inmigrantes con residencia legal tienen que haber vivido ininterrumpidamente en España al menos cinco años, tener convenio de reciprocidad con el respectivo país de origen, estar empadronado en el municipio en cuestión e inscritos en su censo.

En las urnas municipales de 2023, los países con acuerdo de reciprocidad eran Bolivia, Cabo Verde, Chile, Colombia, Corea, Ecuador, Islandia, Noruega, Nueva Zelanda, Paraguay, Perú, Reino Unido y Trinidad y Tobago residentes en España (en cuanto a Reino Unido y a Noruega, el requisito de residencia mínimo baja a tres años; mientras que no se exige la condición temporal para Nueva Zelanda).

Con el real decreto, el Gobierno calcula, con estimaciones de las organizaciones que trabajan con migrantes, que podría implicar a medio millón de personas, aunque algunas fuentes hablan de más de 800.000 en situación irregular. Solo las peticiones de asilo suman más de 100.000, con datos de diciembre.

Los extranjeros que hayan llegado a España antes del 31 de diciembre del año pasado tendrán autorización de residencia legal por un año si al cursar su solicitud pueden demostrar que llevan más de cinco meses viviendo en el país y no tienen antecedentes penales. Los plazos para presentar estas solicitudes de regularización se inician en abril y se extenderán hasta el 30 de junio. El Gobierno se ha comprometido a que la burocracia prevista no se alargue más allá de tres meses