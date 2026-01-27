Los inmigrantes podrán solicitar su regularización entre abril y junio

La portavoz del Gobierno y ministra de Seguridad Social, Migraciones e Inclusión, Elma Saiz, ha explicado en una entrevista en La Hora de La 1 de TVE los plazos para la regularización extraordinaria de inmigrantes pactada entre el Ejecutivo y Podemos. Un acuerdo que Saiz ha calificado de “histórico” y que, considera, “da el pistoletazo” para “reconocer y dignificar y dar garantías, oportunidades y derechos a personas que ya están en nuestro país”.

Así, Saiz ha detallado que el acuerdo supone que los inmigrantes en situación irregular puedan presentar su solicitud desde “principios del mes de abril” y hasta el 30 de junio”. “Desde que se hace la solicitud habrá un plazo de 15 días para que sea admitida a trámite” y entonces, según la ministra, “van a poder trabajar en cualquier sector, en cualquier lugar del país”.

Lo más importante, según la portavoz del Ejecutivo, es que se han establecido plazos: “Nos hemos puesto plazos a nosotros mismos somos muy conscientes de que la administración tiene que dar una respuesta ágil, eficaz, garantista y segura”, ha apuntado antes de añadir que “una vez que se pueda tramitar a partir de primeros del mes de abril hasta el 30 de junio, la idea es que las solicitudes sean reconocidas en un tiempo absolutamente limitado, no más de tres meses, para que eso sea una realidad, para que efectivamente esos derechos se puedan ejercer con toda la dignidad que merecen”, ha explicado.

La también portavoz del Gobierno ha hecho hincapié en el “impacto real positivo” de la inmigración en España. “El 14% de los afiliados [a la Seguridad Social] son extranjeros, con lo cual es indiscutible ese aporte positivo de la migración al conjunto de la sociedad, también en términos económicos”, ha explicado antes de añadir que la regularización se hace a través de “una modificación de la ley de extranjería respetando absolutamente y en el marco constitucional”.

Sobre la reacción del PP al acuerdo, que lo calificó de estrategia para “desviar la atención” de la gestión del accidente de trenes en Adamuz, la ministra ha recordado que cuando se votó la toma en consideración de esta medida, el PP votó a favor. “El propio Feijóo verbalizó que el Partido Popular sería sensible a la situación de estas personas”, ha indicado antes de añadir que “la disyuntiva que tiene el PP es clara: ¿está con la sociedad está con la iglesia católica, está con la CEOE, que pone en valor esta medida o está con Vox?”.

Preguntada por las votaciones de este martes en el Congreso, Elma Saiz ha afirmado que los grupos parlamentarios “Tienen que tomar una decisión que es clara: estar con el PP y Vox o al lado de los pensionistas. Serán los grupos políticos que tendrán que explicar su posición porque el Gobierno, desde luego, ha hecho su tarea y ha puesto encima de la mesa medidas tan importantes”, ha zanjado.