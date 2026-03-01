Paloma Valencia se encamina a una alta votación en las consultas interpartidistas, según las últimas encuestas

Paloma Valencia, candidata presidencial por el uribismo, es la gran protagonista de las encuestas previas a las tres consultas interpartidistas del próximo 8 de marzo. Todos los sondeos publicados en los últimos días coinciden en que ganará con facilidad La Gran Consulta, en la que compite con otros ocho aspirantes de centroderecha, derecha y ultraderecha. Las diferencias están en la cantidad de puntos porcentuales con los que se impondría y en quiénes ocuparían los siguientes puestos. Las encuestas también coinciden en el triunfo de la exalcaldesa bogotana Claudia López en la consulta del centro, donde solo compite contra el desconocido Leonardo Huerta. Más incierto es el panorama en el Frente por la Vida, una coalición afín al Gobierno de Gustavo Petro en la que se miden el exsenador Roy Barreras y el exalcalde medellinense Daniel Quintero.

La Gran Consulta de las derechas concentra el 26% de la intención de voto en la medición de Guarumo y Ecoanalítica, divulgada el sábado por el periódico El Tiempo. Implica una diferencia significativa con el 8,6% de la centrista Consulta de las Soluciones y el 7,4% de la oficialista Frente por la Vida. Un 58% responde que no votará en ninguna de las tres. Las procesos de los rivales de la derecha se desinflaron en los últimos meses. Sergio Fajardo, el principal rival de López en el centro, rechazó participar en las votaciones del 8 de marzo e irá directamente a la primera vuelta en mayo, al igual que el ultra Abelardo de la Espriella, que declinó sumarse a la alianza de derechas. El petrista Iván Cepeda, que lidera todos los sondeos, quedó por fuera del Frente por la Vida luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) lo inhabilitara por haber participado en otra consulta en octubre.

Valencia ha desplazado con facilidad en La Gran Consulta al sector más centrista que había impulsado la alianza durante meses: Juan Manuel Galán, Juan Daniel Oviedo, Aníbal Gaviria, David Luna y Mauricio Cárdenas ocupan lugares marginales o, en el mejor de los casos, alcanzan un cuarto de la intención de voto de la senadora uribista. El sondeo de Guarumo señala que Valencia se quedaría con el 40,6% de los apoyos. Es casi el cuádruple que el liberal disidente Galán y la ultra Vicky Dávila, que obtienen un 11,9% cada uno. Un panorama similar muestra una encuesta de AtlasIntel, publicada el sábado en la revista Semana. La candidata uribista obtendría el 36,7% de los sufragios, frente a un 11,3% de Dávila. La principal diferencia en esta medición se encuentra en el tercer puesto: el centroderechista Oviedo alcanza el 9,3% y desplaza a Galán, que queda relegado al sexto lugar con el 4,7%.

La gran sorpresa de las últimas encuestas es el resurgimiento de Daniel Quintero, un político populista y estridente que sembró la discordia en la izquierda. El CNE lo autorizó a principios de febrero a inscribirse en la consulta del Frente por la Vida, luego de que Cepeda quedara inhabilitado. Su inclusión le dio un rival a Barreras, un político camaleónico que se define como liberal y desafía a la izquierda en la representación del Gobierno de Petro. Parecía que la participación de Quintero sería testimonial, pero los sondeos lo muestran por encima de su rival, que hasta ahora era el favorito indiscutido. Guarumo le da al exalcalde una intención de voto del 47,6%, frente al 32,5% del exsenador. La diferencia es mucho menor en AtlasIntel y está dentro del margen de error: 20,6% de Quintero contra 15,3% de Barreras.

La centrista López es un caso distinto. Nadie dudó, cuando promovió la consulta de su sector en febrero, de que se impondría con facilidad frente a un candidato desconocido. Los sondeos ahora confirman lo que ya todos los analistas daban por sentado: Guarumo le da un 89,6% de intención de voto, contra 10,4% de Huerta. Sin embargo, su participación en la consulta está trastocando el escenario electoral por la visibilidad que ha obtenido frente a Fajardo. Los sondeos muestran que se ha disparado en la intención de voto para la primera vuelta. En la medición de Guarumo, creció de un 2,4% hace unas semanas a un 5%. Aún más contundente fue el miércoles una encuesta Invamer, divulgada en Noticias Caracol: pasó de un 4,1% a un 11,7% y se posiciona para disputar la tercería de la elección presidencial.

La primera vuelta

Los últimos sondeos también han medido la intención de voto para la primera vuelta de mayo y han reafirmado que Cepeda y el ultraderechista De la Espriella son los favoritos. Las diferencias de las encuestas están en la diferencia porcentual entre ambos. Guarumo muestra una amplia ventaja del petrista frente a sus rivales: un 31,7% frente a un 22,6% del ultra si no se excluye aún a los perdedores de las consultas. AtlasIntel reduce la diferencia a unos pocos puntos: 37% contra 34,7% en un listado de opciones similar. Ha llamado la atención que este último sondeo indica, a diferencia de la mayoría de las encuestas, que De la Espriella superaría a Cepeda en una segunda vuelta con el 39,1% frente al 38,9%. El dato contrasta con las mediciones de rechazo que tiene cada uno, en las que se invierten los lugares: el ultra tiene un 41,3%, contra un 38,9% del izquierdista.

Los demás candidatos aparecen muy por detrás en estas dos encuestas. En la de Guarumo, Valencia queda en el tercer puesto con el 10%. Le siguen López con 5%, Fajardo con un magro 3,6% —tenía 3,9% en enero— y luego un pelotón de aspirantes que no superan el 3%, el margen de error de esa pregunta. Hay diferencias significativas en la de Atlas Intel: Fajardo ocupa el tercer lugar con el 6,9%, seguido de Valencia con el 4,3%, Dávila con el 2,1% y López con el 2%. Sin embargo, los probables apoyos a Valencia en una primera vuelta están subrepresentados. Las mediciones incluyen a sus rivales en La Gran Consulta y es previsible que sume una parte de sus votos si los derrota en la votación del 8 de marzo.