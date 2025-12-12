Alemania acusa a Rusia de un gran ciberataque y convoca al embajador ruso en Berlín

El Gobierno alemán acusa a Rusia de un gran ciberataque y de una campaña de desinformación durante la campaña electoral de los pasados comicios generales de finales de febrero. Por este motivo ha convocado al embajador ruso en el Ministerio de Exteriores en Berlín, según informó hoy un portavoz del Ministerio.

Según el Ministerio de Exteriores, hay pruebas de que Moscú ha influido en las elecciones. “Rusia está amenazando de manera concreta nuestra seguridad”, declaró el portavoz, que explicó que el objetivo de las actividades rusas es dividir a la sociedad alemana y debilitar la confianza en las instituciones locales. El portavoz añadió que el Gobierno alemán, en coordinación con sus socios europeos, “tomará una serie de contramedidas para que Rusia pague un precio por sus acciones híbridas”. Según sus propias declaraciones, el Gobierno federal lleva tiempo observando un aumento de ese tipo de amenazas por parte de Rusia.

Por un lado, Alemania acusa a Rusia de llevar a cabo un ciberataque contra el control del tráfico aéreo alemán en agosto de 2024 que, según sus datos, puede atribuirse claramente al grupo de hackers ruso Fancy Bear. “Nuestra información de inteligencia demuestra que el servicio secreto militar ruso GRU es responsable de este ataque”, afirmó el portavoz. Un ataque como este puede tener graves consecuencias, ya que los controladores del servicio alemán de control del tráfico aéreo supervisan los centros de control de radar y se aseguran de que siempre haya una distancia de seguridad suficiente entre las aeronaves.

Junto con este ciberataque, el portavoz destacó también que ahora se puede afirmar con certeza que Rusia ha intentado, mediante la campaña “Storm 1516”, que se lleva a cabo desde 2024, “influir y desestabilizar tanto las últimas elecciones al Bundestag (Parlamento alemán) como, de forma continuada, los asuntos internos de la República Federal de Alemania” y agregó que existe “información fiable” de que detrás de ello se encuentran organizaciones apoyadas por el servicio de inteligencia GRU. El portavoz añadió que Alemania condena la actuación de Rusia y está tomando medidas para contrarrestarla.

La campaña “Storm-1516” es una de las peores fuentes de desinformación en la red, incluso para los estándares rusos, según el portavoz alemán. Durante la pasada campaña electoral, difundió vídeos con graves mentiras a través de sus numerosas páginas web falsas. Estos vídeos estaban dirigidos principalmente contra los conservadores y los Verdes.

Dos días antes de las elecciones anticipadas del pasado 23 de febrero, el Gobierno alemán informó de que las autoridades de seguridad alemanas tenían indicios de que los vídeos falsos aparecidos sobre supuestas manipulaciones en las papeletas electorales formaban parte de una campaña de desinformación rusa. En esos vídeos se afirmaba que los documentos del voto por correo habían sido manipulados para que no apareciera en las papeletas el partido de ultraderecha Alternativa para Alemania (AfD).

Según informó la publicación alemana Der Spiegel, en uno de los vídeos también aparecía un supuesto médico que afirmaba que el entonces candidato de la Unión Cristianodemócrata (CDU) y ahora canciller, Friedrich Merz, había sido tratado años atrás en una clínica alemana por graves problemas psíquicos para lo que mostraban historiales médicos falsos. En otra página se inventaron un escándalo de corrupción de cien millones de euros en el que también estaban implicados políticos ucranios, atribuido al entonces candidato a la Cancillería por los Verdes, Robert Habeck.