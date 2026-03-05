El juez Peinado hace agua en su última búsqueda de viajes sospechosos de Begoña Gómez

El magistrado Juan Carlos Peinado, que mantiene imputada desde 2024 a Begoña Gómez, ha hecho agua en su último intento de localizar viajes sospechosos de la esposa de Pedro Sánchez y de su asesora, Cristina Álvarez. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha remitido al juez un escrito para comunicarle que la Oficina Nacional de Información del Pasajero (ONIP) solo ha hallado un viaje de la mujer del presidente del Gobierno a Republica Dominicana (en 2022 y que ya era conocido), y que no encuentra nada relativo a supuestos traslados de alguna de ellas a República del Congo, República Democrática del Congo, Guinea Ecuatorial, Guinea Bissau y a la Federación de Repúblicas Rusas —países que Peinado puso en el punto de mira y sobre los que solicitó datos—.

El pasado febrero, el magistrado urgió al Ministerio del Interior (del que depende la ONIP) para que facilitara en un plazo “improrrogable” de 10 días todos los datos que guarda sobre los viajes realizados por Gómez y Álvarez. Peinado, que quería que la UCO recepcionara esa información y elaborase un informe sobre ello, sostiene que la esposa del presidente ha utilizado a su asesora para negocios privados. El juez les achaca un delito de malversación, que las dos niegan.

Para justificar su movimiento, el magistrado detalló que pedía los viajes de Gómez y Álvarez después de que ambas “declinasen” entregar al juez sus pasaportes, como él les había reclamado en noviembre. También, según subrayó, estaba interesado en saber qué desplazamientos habían hecho juntas, y si respondían a cuestiones institucionales o “meramente privadas”.

Sin embargo, la UCO precisa al juez: “Respecto a los países consignados en su oficio judicial, únicamente consta un viaje a la República Dominicana por parte de Begoña Gómez, el cual se produce con fecha de salida desde Madrid el día 1 de junio de 2022 y la vuelta con salida el 3 de junio de 2022”. Por tanto, según añade la Guardia Civil —que matiza también que “el tiempo máximo que se conservan los datos es de cinco años”—, no se han localizado viajes juntos de las dos imputadas. Ni tampoco a ningún otro de los países señalados por Juan Carlos Peinado.

El documento remitido al juez, al que tuvo acceso EL PAÍS, recoge un total de 36 vuelos (algunos son viajes con ida y vuelta) de Begoña Gómez a Estados como República Dominicana, Ghana, Egipto, Italia, Reino Unido, Suiza, Países Bajos y Perú, países por lo que el juez no preguntó. En el caso de Álvarez solo constan cuatro vuelos a México, Egipto y Estados Unidos.

El traslado a República Dominicana fue con Air Europa, según ese registro de la ONIP. Ese viaje se conoce desde hace años. Fuentes de La Moncloa recuerdan que Gómez acudió a un congreso iberoamericano en junio de 2022. Peinado ha tratado de indagar sin éxito en la supuesta relación de Begoña Gómez con el rescate de esa aerolínea en la pandemia, pero la Audiencia Provincial de Madrid le ha frenado los pies en múltiples ocasiones y le ha reiterado que no existen indicios para ello y que solo tiene meras conjeturas. De hecho, la propia UCO dijo en febrero al instructor que no hay “hechos nuevos” para tratar de reactivar esa línea de investigación.