La UCO frena el último intento del juez del ‘caso Begoña Gómez’ de investigar Air Europa

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha informado al juez Juan Carlos Peinado de que no hay “hechos nuevos” que justifiquen la apertura de una investigación sobre el rescate de la aerolínea Air Europa. De esta forma, frena el último intento del instructor del caso Begoña Gómez de indagar por esa vía, que la Audiencia Provincial de Madrid ya le ha cerrado en cuatro ocasiones.

En un informe de apenas tres páginas, al que ha tenido acceso EL PAÍS, los agentes recalcan que “no se observa la existencia de nuevos hechos”, respondiendo así a la petición que hizo el instructor el pasado diciembre, en base a la denuncia de un particular que aseguraba que existía información “sobre presuntas cuentas y depósitos bancarios” de Begoña Gómez en República Dominicana que “pudieran ser el lucro o beneficio, contraprestación o comisión por su intervención en la consecución del rescate de Air Europa”.

A lo largo de 52 folios, el denunciante afirmaba que había “indicios incriminatorios” en los informes de la Guardia Civil y que las investigaciones llevadas a cabo en otras instancias judiciales referidas al rescate de Air Europa y la supuesta intervención de Gómez en el mismo eran “múltiples” y “podrían calificarse ―desde el punto de vista de un observador razonable― de abrumadoras". Así, defendió que “ignorarlas sería hacer un ejercicio de ceguera voluntaria (...) que podría dar lugar a indiscutibles lagunas de impunidad”.

Los agentes del instituto armado responden a Peinado que “los contactos y relaciones personales entre las personas interesadas en la operación financiera y terceros” a los que alude la denuncia, “como motivos o condicionantes de determinados aspectos del expediente de Air Europa, así como la posible relación causa-efecto con la tramitación del expediente, no son contrastables debido a la ausencia de fuentes de información al respecto”. “En consecuencia, no se considera posible tomarlos como nuevos hechos para la investigación”, resuelve.

Por las mismas razones, la Guardia Civil indica que “no es posible pronunciarse” sobre la “verosimilitud” de la información bancaria del extranjero mencionada en la denuncia ni sobre su supuesta relación con la tramitación del expediente de Air Europa.

Información administrativa que ya estaba en el procedimiento

Además, los agentes afean al denunciante que las afirmaciones que hace sobre el rescate a la aerolínea son aspectos ya conocidos que se habían aportado al procedimiento judicial, como el plazo en el que se hizo, el orden respecto a otros expedientes y las cuantías. “Por lo tanto y en lo que respecta a lo recogido anteriormente, no se observa la existencia de nuevos hechos”, recalcan.

El titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid dio vía libre a esta denuncia, apoyándose en que la Audiencia Provincial “no descartaba la posibilidad de llevar a cabo la investigación en el momento que aparecieran nuevos datos” sobre el rescate de Air Europa.

Fue el pasado noviembre cuando la Audiencia de Madrid rechazó por cuarta vez la tentativa de Peinado de investigar a la esposa del presidente del Gobierno por la ayuda concedida a la aerolínea de Globalia. Los magistrados dieron la razón a la defensa de Gómez y a la Fiscalía al considerar que la petición del instructor no tenía fundamento ninguno por basarse en noticias periodísticas que no se investigan en la causa.

Las pesquisas contra Begoña Gómez alcanzan en estos momentos presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca, intrusismo profesional y malversación. Y se enfoca en las supuestas las labores de la esposa del presidente respecto a la cátedra que codirigía en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y las gestiones desarrolladas por Cristina Álvarez, su asesora en Moncloa.