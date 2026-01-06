Ir al contenido
_
_
_
_
Sociedad
VIOLENCIA MACHISTA

Investigan la muerte de una pareja en un posible caso de violencia machista en Las Palmas

En el sistema de protección de víctimas Viogen consta una denuncia de la mujer contra el hombre, que fue archivada

Policía Nacional
EFE
Las Palmas -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

La Policía Nacional investiga las circunstancias de la muerte de un hombre y una mujer de origen filipino cuyos cadáveres han aparecido este martes con signos de violencia en un domicilio de Las Palmas de Gran Canaria, según han confirmado a EFE fuentes de los cuerpos de seguridad.

Aunque por el momento se desconocen más detalles sobre lo ocurrido, las fuentes han confirmado que en el sistema de protección de víctimas de violencia machista Viogen consta una denuncia de la mujer contra el hombre, pero en su momento fue archivada.

Las fuentes han precisado que los fallecidos son una mujer de 43 años y un hombre de 35, cuyos cuerpos han sido hallados en una vivienda de la calle Bernardo de la Torre de la capital isleña.

La Policía Nacional solo ha confirmado el hallazgo de los cadáveres, si bien no ha ofrecido más datos debido a que el juez responsable del caso ha decretado el secreto sumarial de las diligencias abiertas para esclarecer el suceso.

Un hombre presuntamente asesinó el pasado domingo a su expareja en Quesada (Jaén). De confirmarse, sería la primera víctima de 2026. Desde que arrancó la estadística oficial, en 2003, son 1.341 mujeres las asesinadas por sus parejas o exparejas.

El teléfono 016 atiende a las víctimas de violencia machista, a sus familias y a su entorno las 24 horas del día, todos los días del año, en 53 idiomas diferentes. El número no queda registrado en la factura telefónica, pero hay que borrar la llamada del dispositivo. También se puede contactar a través del correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y por WhatsApp en el número 600 000 016. Los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10. Si es una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). Y en caso de no poder llamar, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

La mujer asesinada en Jaén figuraba en el sistema Viogen de vigilancia contra la violencia machista

Ginés Donaire | Jaén

Detenido un hombre por matar a su expareja de 38 años en el municipio jienense de Quesada

Ginés Donaire | Jaén

Archivado En

_

Últimas noticias

Lo más visto

  1. El abogado que logró la liberación de Julian Assange por el caso Wikileaks representará a Maduro en el juicio por narcoterrorismo en Nueva York
  2. Xi Jinping se pronuncia de forma velada sobre Venezuela: “Las prácticas de intimidación hegemónica afectan gravemente al orden internacional”
  3. El PP defiende ahora que “hay dudas sobre si se ha infringido el Derecho Internacional” en Venezuela
  4. Así le hemos contado las noticias de Venezuela tras la detención de Maduro este 5 de enero de 2026
  5. Lotería del Niño 2026, en directo | El primer premio es para el 06703
Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
Lámpara de lectura flexible para el cuello con 3 niveles de luz y función de memoria. COMPRA POR 17,99€
Lámpara de lectura flexible para el cuello con 3 niveles de luz y función de memoria. COMPRA POR 17,99€
escaparate
Juego de mesa QuickStop. El juego de letras más rápido y divertido para toda la familia. COMPRA POR 19,89€
Juego de mesa QuickStop. El juego de letras más rápido y divertido para toda la familia. COMPRA POR 19,89€
escaparate
Baliza de emergencia para el coche. Aporta cuatro veces más luminosidad que la media. COMPRA POR 37,75€ (31% DE DESCUENTO)
Baliza de emergencia para el coche. Aporta cuatro veces más luminosidad que la media. COMPRA POR 37,75€ (31% DE DESCUENTO)
escaparate
Cargador de carga rápida para iPhone de 40W y conector USB tipo C. COMPRA POR 9,99€ (17% DE DESCUENTO)
Cargador de carga rápida para iPhone de 40W y conector USB tipo C. COMPRA POR 9,99€ (17% DE DESCUENTO)
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
cursosonline
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
cursosonline
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
cursosonline
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
cursosonline
Curso Superior de Contabilidad Financiera
Curso Superior de Contabilidad Financiera
cursosonline
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
cursosonline
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
_
_