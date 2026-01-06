Investigan la muerte de una pareja en un posible caso de violencia machista en Las Palmas
En el sistema de protección de víctimas Viogen consta una denuncia de la mujer contra el hombre, que fue archivada
La Policía Nacional investiga las circunstancias de la muerte de un hombre y una mujer de origen filipino cuyos cadáveres han aparecido este martes con signos de violencia en un domicilio de Las Palmas de Gran Canaria, según han confirmado a EFE fuentes de los cuerpos de seguridad.
Aunque por el momento se desconocen más detalles sobre lo ocurrido, las fuentes han confirmado que en el sistema de protección de víctimas de violencia machista Viogen consta una denuncia de la mujer contra el hombre, pero en su momento fue archivada.
Las fuentes han precisado que los fallecidos son una mujer de 43 años y un hombre de 35, cuyos cuerpos han sido hallados en una vivienda de la calle Bernardo de la Torre de la capital isleña.
La Policía Nacional solo ha confirmado el hallazgo de los cadáveres, si bien no ha ofrecido más datos debido a que el juez responsable del caso ha decretado el secreto sumarial de las diligencias abiertas para esclarecer el suceso.
⚠️ Estamos recabando datos del asesinato por presunta #ViolenciaDeGénero de una mujer en la provincia de Jaén.#NiUnaMenos#NosQueremosVivas— Delegación del Gob. contra la Violencia de Género (@DelGobVG) January 4, 2026
Un hombre presuntamente asesinó el pasado domingo a su expareja en Quesada (Jaén). De confirmarse, sería la primera víctima de 2026. Desde que arrancó la estadística oficial, en 2003, son 1.341 mujeres las asesinadas por sus parejas o exparejas.
El teléfono 016 atiende a las víctimas de violencia machista, a sus familias y a su entorno las 24 horas del día, todos los días del año, en 53 idiomas diferentes. El número no queda registrado en la factura telefónica, pero hay que borrar la llamada del dispositivo. También se puede contactar a través del correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y por WhatsApp en el número 600 000 016. Los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10. Si es una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). Y en caso de no poder llamar, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.
