La Guardia Civil investiga como violencia machista el hallazgo del cadáver de una mujer de 38 años en el municipio jienense de Quesada

El cuerpo de una mujer de 38 años ha sido hallado sin vida este domingo en el municipio de Quesada (5.900 habitantes, Jaén) en un caso que la Guardia Civil está investigando como un asesinato por violencia machista. De confirmarse, sería el primero asesinato por violencia de género de 2026 en España. Un hombre que sospechan que es la pareja de la fallecida está declarando ante la Guardia Civil, aunque todavía no pesa contra él ninguna acusación.

Según ha avanzado el diario Ideal y han confirmado EL PAÍS a través de fuentes municipales, el hallazgo se ha producido a primera hora de la tarde de este domingo en el paraje de Los Molinos. El cuerpo presentaba signos de violencia con heridas de arma blanca. El Ayuntamiento ha convocado un minuto de silencio este lunes a las 12.00 en protesta por el asesinato de esta vecina.

El teléfono de Emergencias 112 de Andalucía recibió un aviso a las 15.45 horas, activándose un dispositivo en el que participaron sanitarios, la Guardia Civil y la Policía Local de Quesada.

Desde la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género se ha confirmado la muerte violenta de la mujer y se ha indicado que se están recabando datos ante un posible asesinato por presunta violencia machista. “Nuestra firme y absoluta condena a un hecho horrible y cruel que provoca un enorme dolor”, ha señalado el subdelegado del Gobierno en Jaén, Manuel Fernández.

En lo que va de año, ninguna mujer ha sido asesinada por su pareja o expareja, así que este probablemente sea el primer crimen machista de 2026. El año pasado, la lista ascendió a 46. Desde que arrancó la estadística oficial, en 2003, son 1.341 mujeres.

El teléfono 016 atiende a las víctimas de violencia machista, a sus familias y a su entorno las 24 horas del día, todos los días del año, en 53 idiomas diferentes. El número no queda registrado en la factura telefónica, pero hay que borrar la llamada del dispositivo. También se puede contactar a través del correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y por WhatsApp en el número 600 000 016. Los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10. Si es una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). Y en caso de no poder llamar, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.