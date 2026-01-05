La mujer asesinada en Jaén figuraba en el sistema Viogen de vigilancia contra la violencia machista

La Guardia Civil detuvo este domingo a la expareja de la víctima, cuyo cuerpo apareció en un paraje del municipio de Quesada

La mujer de 38 años encontrada muerta este domingo en Quesada (5.900 habitantes, Jaén) con signos de violencia figuraba en el sistema Viogen (el sistema de vigilancia policial de casos de violencia machista), según han confirmado fuentes cercanas a la investigación. El cuerpo de la víctima fue hallado en un paraje cercano a la población con heridas de arma blanca, y este lunes se le practicará la autopsia en el Instituto de Medicina Legal de Jaén.

La Guardia Civil detuvo el domingo por la noche a la expareja de la mujer cuyo cuerpo sin vida apareció en el paraje de Los Molinos, cercano al centro urbano de Quesada.

Desde la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género se ha confirmado la muerte violenta de la mujer y se ha indicado que se está investigando el caso como un posible asesinato por violencia machista, aunque todavía no se ha confirmado esta línea de trabajo. “Nuestra firme y absoluta condena a un hecho horrible y cruel que provoca un enorme dolor”, ha señalado el subdelegado del Gobierno en Jaén, Manuel Fernández

El Ayuntamiento de Quesada ha declarado tres días de luto y ha convocado para este lunes a las 12.00 una concentración y un minuto de silencio en señal de duelo. Desde el Consistorio se pide “respeto y comprensión con los familiares, amigos y allegados”.

El teléfono de Emergencias 112 de Andalucía recibió un aviso a las 15.45 horas y se activó un dispositivo en el que participaron sanitarios, la Guardia Civil y la Policía Local de Quesada.

En lo que va de año, ninguna mujer ha sido asesinada por su pareja o expareja, así que este probablemente sea el primer crimen machista de 2026. Desde que arrancó la estadística oficial, en 2003, son 1.341 mujeres.

El teléfono 016 atiende a las víctimas de violencia machista, a sus familias y a su entorno las 24 horas del día, todos los días del año, en 53 idiomas diferentes. El número no queda registrado en la factura telefónica, pero hay que borrar la llamada del dispositivo. También se puede contactar a través del correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y por WhatsApp en el número 600 000 016. Los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10. Si es una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). Y en caso de no poder llamar, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.