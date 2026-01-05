Ir al contenido
_
_
_
_
Sociedad
VIOLENCIA MACHISTA

La mujer asesinada en Jaén figuraba en el sistema Viogen de vigilancia contra la violencia machista

La Guardia Civil detuvo este domingo a la expareja de la víctima, cuyo cuerpo apareció en un paraje del municipio de Quesada

Víctima sistema VioGén
Ginés Donaire
Ginés Donaire
Jaén -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

La mujer de 38 años encontrada muerta este domingo en Quesada (5.900 habitantes, Jaén) con signos de violencia figuraba en el sistema Viogen (el sistema de vigilancia policial de casos de violencia machista), según han confirmado fuentes cercanas a la investigación. El cuerpo de la víctima fue hallado en un paraje cercano a la población con heridas de arma blanca, y este lunes se le practicará la autopsia en el Instituto de Medicina Legal de Jaén.

La Guardia Civil detuvo el domingo por la noche a la expareja de la mujer cuyo cuerpo sin vida apareció en el paraje de Los Molinos, cercano al centro urbano de Quesada.

Desde la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género se ha confirmado la muerte violenta de la mujer y se ha indicado que se está investigando el caso como un posible asesinato por violencia machista, aunque todavía no se ha confirmado esta línea de trabajo. “Nuestra firme y absoluta condena a un hecho horrible y cruel que provoca un enorme dolor”, ha señalado el subdelegado del Gobierno en Jaén, Manuel Fernández

El Ayuntamiento de Quesada ha declarado tres días de luto y ha convocado para este lunes a las 12.00 una concentración y un minuto de silencio en señal de duelo. Desde el Consistorio se pide “respeto y comprensión con los familiares, amigos y allegados”.

El teléfono de Emergencias 112 de Andalucía recibió un aviso a las 15.45 horas y se activó un dispositivo en el que participaron sanitarios, la Guardia Civil y la Policía Local de Quesada.

En lo que va de año, ninguna mujer ha sido asesinada por su pareja o expareja, así que este probablemente sea el primer crimen machista de 2026. Desde que arrancó la estadística oficial, en 2003, son 1.341 mujeres.

El teléfono 016 atiende a las víctimas de violencia machista, a sus familias y a su entorno las 24 horas del día, todos los días del año, en 53 idiomas diferentes. El número no queda registrado en la factura telefónica, pero hay que borrar la llamada del dispositivo. También se puede contactar a través del correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y por WhatsApp en el número 600 000 016. Los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10. Si es una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). Y en caso de no poder llamar, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Sobre la firma

Ginés Donaire
Ginés Donaire
Corresponsal de El PAIS en Jaén desde septiembre de 1999. También soy colaborador de la Agencia Efe y, desde 2021, responsable del medio digital 'Alma de Pueblos' sobre el Reto Demográfico y el medio rural. Especializado en la información agraria. Asociado del Colegio de Periodistas de Andalucía. Graduado en Derecho por la UNED.
Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

Hallado el cadáver de una mujer con varias puñaladas en Málaga

Nacho Sánchez | Málaga

Las enfermeras que grabaron y denunciaron por violación a un cirujano en un quirófano de Murcia: “Esos movimientos no eran normales”

Virginia Vadillo | Murcia

Archivado En

_

Últimas noticias

Lo más visto

  1. Así le hemos contado las noticias de Venezuela tras la detención de Maduro este 4 de enero de 2026
  2. El ataque de Estados Unidos a Venezuela amenaza con provocar una nueva subida del precio del petróleo
  3. Un juez de 92 años nombrado por Clinton se encargará del juicio a Maduro en Nueva York
  4. Un topo en el corazón del régimen: un agente de la CIA en el Gobierno fue clave para capturar a Maduro
  5. Delcy Rodríguez tiene vetada la entrada a la UE “por violaciones graves de los derechos humanos”
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
La vuelta al cole también es para los adultos. ¡Apuesta ahora por tu futuro!
La vuelta al cole también es para los adultos. ¡Apuesta ahora por tu futuro!
cursos
El talento necesita gestores como tú. Fórmate ahora en RRHH.
El talento necesita gestores como tú. Fórmate ahora en RRHH.
cursos
La meta está clara: vender más y mejor. Domina las ventas con este máster.
La meta está clara: vender más y mejor. Domina las ventas con este máster.
cursos
De la idea al éxito: dirige las campañas que marcarán tendencia.
De la idea al éxito: dirige las campañas que marcarán tendencia.
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
cursosonline
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
cursosonline
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
cursosonline
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
cursosonline
Curso Superior de Contabilidad Financiera
Curso Superior de Contabilidad Financiera
cursosonline
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
cursosonline
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
_
_