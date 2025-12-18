Trump, historiador: el republicano reescribe el legado de sus predecesores en la Casa Blanca

Retratos del Donald Trump entre los de Barack Obama y de la fotografía de un bolígrafo automático con el que la Casa Blanca recuerda los cuatro años de Joe Biden.

El presidente coloca en una galería de la residencia presidencial placas que recuerdan con insultos y acusaciones sin base los logros de algunos de sus antecesores

En su segundo mandato, Donald Trump está mostrando una obsesión con la Casa Blanca −el edificio, no la institución a la que este sirve de sede− que supera con mucho el precedente de su primera presidencia. El republicano ha redecorado sus estancias a base de molduras doradas y de cambiar cuadros de sitio y poner otros nuevos. También ha remodelado baños y ha iniciado una ampliación sin precedentes con la demolición del ala este para levantar en ese flanco de la residencia un salón de baile para el que no ha pedido permiso y que alterará las proporciones del conjunto.

En una de las galerías del ala oeste, esos impulsos van más allá de la estética. Trump ha colocado allí algo que llama “El salón de la fama de los presidentes”, una serie de retratos de sus 45 predecesores en el cargo, a los que este miércoles añadió una novedad: unas placas que hacen las veces de pies de foto. Con ellos, el republicano propone, a base de insultos, exageraciones y acusaciones, otra ruptura del decoro institucional de Washington con una reescritura ciertamente poco elegante de los logros de algunos sus antecesores.

Es el mismo lugar que ya saltó a las noticias cuando en el hueco que corresponde al presidente demócrata Joe Biden, su sucesor y también su antecesor en el Despacho Oval, Trump colgó la imagen de su firma junto uno de esos bolígrafos automáticos (autopen) que se usan frecuentemente para agilizar la rúbrica de documentos. El republicano lleva meses defendiendo que Biden estaba incapacitado para gobernar, y que un círculo de funcionarios lo hacían por él, ayudándose de esa herramienta para reproducir su firma.

Ahora, el escarnio lo completa un texto que dice: “El somnoliento Joe Biden [Sleepy, uno de los motes que Trump disfruta usando] fue, con diferencia, el peor presidente de la historia de Estados Unidos. Tras llegar al poder tras una elección fraudulenta, fue responsable de una serie de desastres sin precedentes que llevaron a nuestra nación al borde de la destrucción. Sus políticas provocaron la mayor inflación jamás registrada, lo que hizo que el dólar estadounidense perdiera más del 20% de su valor en cuatro años”.

Barack Obama tampoco sale bien parado con las nuevas placas que, según la Casa Blanca, son de bronce. Las suyas lo definen como “una de las figuras políticas más divisivas en la historia de Estados Unidos”. “Como presidente, aprobó la Ley de Atención Médica ‘Inasequible’, altamente ineficaz”, escribe el redactor del pie de foto, jugando con el nombre real de la norma, “lo que provocó que su partido perdiera el control de ambas cámaras del Congreso y la elección con la mayor mayoría republicana en la Cámara de Representantes desde 1946”.

Ataques a sus rivales

La segunda parte del texto dedicado al predecesor de Trump en el cargo afirma algo que no ha quedado suficientemente probado: “Obama también espió la campaña presidencial de Donald J. Trump en 2016 y presidió la creación del bulo [sobre la presunta injerencia] de Rusia [en aquellas eleciones], el peor escándalo político en la historia de Estados Unidos”.

La primera de las dos placas dedicadas por la Casa Blanca de Trump a Joe Biden. Aaron Schwartz (REUTERS)

¿Y Bill Clinton? Lo mejor que el actual presidente puede decir de él es que su esposa, Hillary Clinton, perdió contra Trump en las elecciones de 2016, en las que el republicano conquistó el poder por primera vez.

En cuanto al legado de Ronald Reagan, no sorprende que este se beneficie de una lectura más benevolente que la de sus rivales demócratas, aunque el redactor de la placa no pueda evitar terminar así: “Era fan de Trump mucho antes de que su histórica campaña presidencial. Del mismo modo, ¡el presidente Trump era fan de él!”. A George Bush hijo le afea, por su parte, que empezara las guerras de Irak y Afganistán.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt emitió este miércoles un comunicado que afirma que las placas “contienen descripciones elocuentes de cada presidente y del legado que dejaron”. El texto no dice nada sobre el despilfarro que podría suponer que el próximo inquilino de la residencia, incluso si este es republicano, acabe quitando dentro de tres años algo que solo cabe interpretar como un divertimento de dudoso gusto de Trump.

“Como estudioso de la historia, puedo afirmar que muchas de ellas fueron escritas directamente por el propio presidente”, añadió Leavitt en el comunicado. Resulta fácil de creer: el lenguaje de esos pies de fotos parece directamente sacado, también tipográficamente, de los posts que el republicano suele publicar en su red social, Truth.