Primera victoria vecinal en el bloque Tarragona, el buque insignia de los pisos turísticos en Barcelona
Vecinos de esta finca pactan la prórroga durante tres años de los contratos que vencían en 2026
Los vecinos de la finca del número 84 de la calle Tarragona, en Barcelona, han alcanzado un acuerdo con la propiedad para prorrogar durante tres años más 10 contratos de alquiler que vencían en 2026. El pacto permitirá que una decena de familias continúe viviendo en el edificio, de la Inmobiliaria Gallardo, a pocos metros de la estación de Sants y de la plaza de España. El inmueble, que cuenta con 120 viviendas y es propiedad de la inmobiliaria Gallardo SL, se convirtió en un símbolo del conflicto entre vivienda residencial y uso turístico cuando la empresa intentó transformar todo el bloque en apartamentos turísticos. El acuerdo se ha cerrado sin mediación institucional, según el sindicato.
En aquel momento, el Ayuntamiento de Barcelona, gobernado entonces por Barcelona en Comú y el PSC, concedió licencias para uso turístico en la totalidad de los pisos, lo que desencadenó la salida progresiva de vecinos y el inicio del conflicto. La situación se remonta a finales de 2022, cuando los residentes que aún permanecían en el edificio comenzaron a organizarse con el Sindicat d’Habitatge de l’Eixample (SHSC). Tras meses de movilizaciones y presión, en mayo de 2023 lograron revertir 78 licencias turísticas, lo que redujo el número de pisos destinados a ese uso a 33. Fue el primer caso en la ciudad en el que se anuló un volumen tan elevado de licencias en un mismo edificio, según el sindicato.
Desde entonces, los vecinos han denunciado las dificultades de convivir con un flujo constante de turistas y la incertidumbre sobre su futuro residencial. En febrero de este año se reactivaron las negociaciones con la propiedad, después de una acción del sindicato en la sede de la empresa, que hasta ese momento había rechazado reunirse con los afectados.
Tras meses de conversaciones, la propiedad ha aceptado prorrogar los 10 contratos que expiraban en 2026. “Primero conseguimos frenar 78 licencias y ahora hemos logrado garantizar tres años más de vivienda para diez familias”, ha señalado Rebeca, portavoz del Sindicat d’Habitatge de l’Eixample. Aunque reconoce que el problema no está resuelto porque el bloque mantiene aún pisos turísticos, considera que el acuerdo “da estabilidad a las familias y marca un precedente”.
El caso del Bloc Tarragona se ha convertido como uno de los ejemplos más visibles del impacto de la presión turística sobre la vivienda residencial en Barcelona, en un contexto de escasez de alquiler asequible y creciente tensión entre vecinos, propietarios e instituciones.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
Más información
Archivado En
Últimas noticias
Sheinbaum reitera su postura sobre Venezuela y dice que no tiene que afectar a la relación con Estados Unidos
Kristin Cabot, la mujer de la ‘kisscam’ de Coldplay con el CEO de Astronomer, rompe su silencio sobre el vídeo viral que “destruyó” su vida
El Gobierno acusa al alcalde de Badalona de “dejación de funciones” en la acogida de los migrantes del B9
José Manuel Salazar-Xirinachs: “El impacto en el comercio mundial de la nueva política arancelaria va a ser más fuerte en 2026”
Lo más visto
- La población de pumas de la Patagonia se dispara gracias a una presa inesperada: los pingüinos
- El Supremo ordena al ex fiscal general el pago de la multa y la indemnización a la pareja de Ayuso que le impuso al condenarle
- Carlos Alcaraz y Ferrero rompen tras siete años: “Llegan tiempos de cambio para los dos”
- Sánchez, contra la Comisión Europea: “Es un error histórico” el paso atrás con los coches de combustión
- Los hijos de Isak Andic negocian un acuerdo para pagar 27 millones a la pareja del empresario y cerrar el conflicto por el legado