La responsable comercial de la ONU asegura que la UE “no será un socio fiable” si rechaza el acuerdo con Mercosur

El rechazo del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) de Francia, Polonia y recientemente Italia es una mala noticia, según Rebeca Grynspan, secretaria general de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad). La también candidata de Costa Rica para presidir la ONU se ha mostrado “decepcionada” por la falta de apoyo de algunas grandes economías de la UE para finalizar este pacto, que generaría el mayor área de comercio del mundo, con 722 millones de personas. La responsable de comercio de la ONU ha advertido también de que la UE “no será un socio fiable” si rechaza este acuerdo, que reduciría los aranceles en más del 91% de los productos europeos exportados al bloque comercial latinoamericano.

Estas declaraciones las ha realizado en un debate organizado por el Centro de Economía Global y Geopolítica de Esade (EsadeGeo) para conmemorar su 15 aniversario, en el que ha compartido mesa con Martin Wolf, editor asociado y uno de los principales comentaristas de economía del Financial Times, que se ha mostrado más duro con estas trabas. “Si el acuerdo UE-Mercosur cae por las quejas de unos pocos agricultores italianos, se van a reír de ti”, dijo a Grynspan. Así, ha defendido que la UE debe “utilizar su poder de potencial comercial” para aprobar este acuerdo y así sortear mejor los aranceles de EE UU. A estas ideas se ha sumado el ex secretario general de la OTAN y presidente de EsadeGeo, Javier Solana, que ha destacado en el acto que “hay que poner juntos a los países que quieren ir más lejos”.

Grynspan ha señalado que si este acuerdo se llevase a término, la UE tendría un acuerdo comercial con todos los países latinoamericanos salvo Bolivia y Venezuela, lo que permitiría “tener un gran aliado” para enfrentar la guerra comercial desatada por Estados Unidos. También ha criticado que “los 27 no pueden tratar de crecer solo aumentando el comercio entre los países europeos”. Tanto Grynspan como Wolf han advertido de que la UE también se enfrenta a retos clave, como la competencia de China, por lo que han pedido que se unifique el mercado de capitales, algo que Wolf ha reclamado que se haga lo antes posible.

“Resiliencia” del comercio mundial

En otro momento del debate, Wolf ha destacado que ahora mismo “el mundo está en la cuerda floja”, principalmente por el choque entre las dos grandes potencias, China y Estados Unidos, y ha alertado de que la “fragmentación de la economía mundial es un riesgo”. A pesar de la guerra comercial desatada por Washington, suavizada en los últimos meses, Wolf ha destacado que el comportamiento del comercio mundial ha sido “más resiliente de lo esperado”, algo que ha achacado a que “Trump siempre se acobarda” a la hora de aplicar todas las tarifas comerciales que promete y “al dinamismo” de la economía mundial, que crecerá un 3,2% en 2025, según el FMI.

Uno de los puntos que ha permitido que la economía se haya mantenido fuerte es el buen desempeño del comercio, ha asegurado Grynspan. Ha destacado que pese a los malos augurios, “el comercio crecerá un 4%” a cierre de año. Este dato se explica principalmente por el comportamiento de los intercambios de servicios, especialmente los digitales, que en 2025 aumentarán un 9%, según los cálculos que maneja Grynspan.

La riada de datos positivos no evitan los nubarrones en el horizonte. Wolf ha insistido en varias ocasiones en la “catástrofe demográfica” que se avecina, ya que “la población está disminuyendo y envejeciendo muy rápido salvo en dos zonas, África y el sudeste asiático”. Así, ha argumentado que esta es una de las razones para que en el medio y largo plazo el “crecimiento económico sea menor”. Grynspan ha puesto además el foco en la dificultad que tendrán los países menos desarrollados para crecer debido a las tarifas comerciales impuestas por EE UU, que son “elevadas”.

Ambos han reconocido el papel importante que está jugando la tecnología, especialmente la inteligencia artificial, en el desarrollo económico. En cifras, la alto cargo de la ONU ha destacado que el 40% del crecimiento del intercambio de servicios se debe a la IA. El comentarista del Financial Times ha señalado que esta nueva tecnología “incrementará la productividad”, pero también ha advertido de la inestabilidad social que puede provocar, en medio de las predicciones que auguran la pérdida de millones de empleos que dejarán de ser necesarios.