El Gobierno prevé aprobar las 35 horas para los empleados de la administración estatal en febrero

El ministerio de Función Pública y los sindicatos del sector público, CC OO, UGT y CSIF, han acordado este miércoles reunirse a lo largo del mes de enero para impulsar la implantación de la jornada de 35 horas y el teletrabajo para los empleados de la Administración General del Estado (excluidos las Fuerzas Armadas y Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado), según han informado desde los sindicatos CSIF y UGT Servicios Públicos. .

En concreto, el compromiso de los responsables de Función Pública es implantar ya la jornada de 35 horas en la administración estatal en febrero, ha indicado el secretario de Administración del Estado de UGT, Servicios Públicos, Carlos Álvarez. El desarrollo del teletrabajo requerirá, más tiempo, con toda seguridad, aunque se impulsará también el próximo mes de enero, ha añadido este responsable sindical.

Estos compromisos se han materializado en una reunión las comisiones de seguimiento de las cuestiones pendientes del Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI, así como del nuevo Acuerdo Marco de las Condiciones Laborales recientemente firmado por CC OO, UGT y CSIF.

Para llevar a cabo la implantación de la jornada de 35 horas, que se producirá por primera vez en la historia en la administración del Estado, los responsables del departamento de Función Pública han indicado a los sindicatos que se reunirán a lo largo del próximo mes con los diferentes responsables de los departamentos ministeriales para concretar cómo poner en marcha esta reducción de la jornada. Estas concreciones podrían implicar algunas excepciones en la aplicación de las 35 horas.

Actualmente la jornada laboral de los empleados públicos estatales es de 37,5 horas semanales. Desde la década de los 90, muchas administraciones públicas empezaron a adoptar las 35 horas semanales, pero la estatal nunca llegó a implantarlas. En 2012, los recortes motivados por la crisis financiera eliminaron esta jornada de 35 horas en todas las administraciones y esta prohibición se mantuvo hasta los presupuestos generales de 2018, cuando muchas de administraciones han ido recuperando o implantando esta jornada.

Además, Comisión de Seguimiento ha acordado volver a reunirse el próximo 29 de enero para constituir los grupos de trabajo de Igualdad, Digitalización e IA, Salud Laboral y Empleo Público para el desarrollo del resto de puntos del acuerdo. CSIF ha propuesto además la creación de tres nuevos grupos: Promoción Interna y Clasificación Profesional, Mutualismo Administrativo y Clases Pasivas, y Derechos Laborales.

[Noticia de última hora. Habrá actualización en breve]