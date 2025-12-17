El Gobierno prevé aprobar las 35 horas para los empleados de la administración estatal en febrero
Función Pública se compromete también a abordar en enero el desarrollo del teletrabajo
El ministerio de Función Pública y los sindicatos del sector público, CC OO, UGT y CSIF, han acordado este miércoles reunirse a lo largo del mes de enero para impulsar la implantación de la jornada de 35 horas y el teletrabajo para los empleados de la Administración General del Estado (excluidos las Fuerzas Armadas y Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado), según han informado desde los sindicatos CSIF y UGT Servicios Públicos. .
En concreto, el compromiso de los responsables de Función Pública es implantar ya la jornada de 35 horas en la administración estatal en febrero, ha indicado el secretario de Administración del Estado de UGT, Servicios Públicos, Carlos Álvarez. El desarrollo del teletrabajo requerirá, más tiempo, con toda seguridad, aunque se impulsará también el próximo mes de enero, ha añadido este responsable sindical.
Estos compromisos se han materializado en una reunión las comisiones de seguimiento de las cuestiones pendientes del Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI, así como del nuevo Acuerdo Marco de las Condiciones Laborales recientemente firmado por CC OO, UGT y CSIF.
Para llevar a cabo la implantación de la jornada de 35 horas, que se producirá por primera vez en la historia en la administración del Estado, los responsables del departamento de Función Pública han indicado a los sindicatos que se reunirán a lo largo del próximo mes con los diferentes responsables de los departamentos ministeriales para concretar cómo poner en marcha esta reducción de la jornada. Estas concreciones podrían implicar algunas excepciones en la aplicación de las 35 horas.
Actualmente la jornada laboral de los empleados públicos estatales es de 37,5 horas semanales. Desde la década de los 90, muchas administraciones públicas empezaron a adoptar las 35 horas semanales, pero la estatal nunca llegó a implantarlas. En 2012, los recortes motivados por la crisis financiera eliminaron esta jornada de 35 horas en todas las administraciones y esta prohibición se mantuvo hasta los presupuestos generales de 2018, cuando muchas de administraciones han ido recuperando o implantando esta jornada.
Además, Comisión de Seguimiento ha acordado volver a reunirse el próximo 29 de enero para constituir los grupos de trabajo de Igualdad, Digitalización e IA, Salud Laboral y Empleo Público para el desarrollo del resto de puntos del acuerdo. CSIF ha propuesto además la creación de tres nuevos grupos: Promoción Interna y Clasificación Profesional, Mutualismo Administrativo y Clases Pasivas, y Derechos Laborales.
[Noticia de última hora. Habrá actualización en breve]
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
Sobre la firma
Más información
Archivado En
Últimas noticias
El Gobierno prevé aprobar las 35 horas para los empleados de la administración estatal en febrero
Alcoi estudia denunciar a la productora que grabó en la tumba de Camilo Sesto imágenes para una película porno
El Gobierno y la Generalitat Valenciana ponen en marcha la comisión mixta para la dana, que se reunirá en enero
Análisis de ajedrez | Faustino Oro es casi gran maestro a los 12 años
Lo más visto
- Elon Musk, más cerca de ser el primer hombre en alcanzar una fortuna de un billón de dólares
- El Gobierno de Mazón pagó 107 millones de euros más a Ribera Salud al aumentar su aportación por ciudadano
- El rechazo de Francia y las dudas de último minuto de Italia amenazan con descarrilar la firma del acuerdo entre la UE y Mercosur
- Interior nombra jefe de la UCO al coronel Pedro Merino, exintegrante de la unidad y que estuvo destinado en La Zarzuela y Seguridad Nacional
- La población de pumas de la Patagonia se dispara gracias a una presa inesperada: los pingüinos