Cataluña
derechos laborales

Alcanzado un preacuerdo para reducir la jornada de los trabajadores del Ayuntamiento de Barcelona a las 35 horas

CC OO, UGT y CSIF alcanzan un principio de pacto para ampliar medidas de igualdad y fomentar la promoción interna, entre otros aspectos

Josep Catà Figuls
Josep Catà Figuls
Barcelona -
Ir a los comentarios

El Ayuntamiento de Barcelona y los tres sindicatos mayoritarios en la mesa de negociación (CC OO, UGT y CSIF) han alcanzado este martes un principio de acuerdo que, entre otras medidas, prevé la reducción de la jornada laboral a 35 horas semanales para los 15.000 trabajadores que están bajo el convenio del consistorio barcelonés. El pacto para la renovación del convenio en el periodo 2025-2028, que ahora deberán ratificar las asambleas de los sindicatos, llevaba negociándose desde el mes de enero, y la última reunión ha terminado con este principio de acuerdo después de más de 24 horas de conversaciones. Además de la reducción de la jornada, ambas partes han pactado medidas en materia de igualdad, promoción interna, bajas laborales y guarderías. Si sale adelante, el acuerdo definitivo se firmará el jueves y será ratificado en el pleno municipal de enero.

El principio de acuerdo alcanzado en el Consistorio barcelonés significa ir más allá del proyecto de ley que se votó en el Congreso y que pedía reducir la jornada laboral de las 40 a las 37,5 horas. Ese proyecto de ley, que no salió adelante, se queda pequeño con lo conseguido por los sindicatos del Ayuntamiento: todo el personal que trabaje en horarios comunes (administrativos y técnicos, entre otros) pasará de una jornada de 37,5 horas a una de 35 horas semanales, sin tardes obligatorias. Los trabajadores que tengan horarios especiales (personal de atención al cliente o de los servicios sociales, entre otros) también tendrán reducción de jornada, pero menor (en Navidad y verano, y una reducción en las tardes dentro de las limitaciones), y se les compensará económicamente la diferencia.

Durante la negociación, el sindicato CGT se opuso a la reducción de jornada si no venía acompañado de un refuerzo de personal.

Además de la reducción de la jornada, el preacuerdo implica más medidas. Una de ella es reforzar las plantillas de los servicios sociales y las guarderías: primero con la creación de 70 plazas estructurales al 100% de la jornada en el Instituto Municipal de la Seguridad Social, que ocuparán trabajadores que hasta ahora estaban haciendo sustituciones; y luego con la creación de 250 plazas estructurales en el Instituto Municipal Escoles Bressol, a media jornada, que también ocuparán los actuales sustitutos. En las guarderías, también se implementará la segunda actividad a personal educador.

El preacuerdo también fomenta las carreras profesionales dentro del Ayuntamiento. Por un lado, se abre la movilidad horizontal entre distintos colectivos municipales para que los trabajadores puedan cambiar de ámbito sin tener que pasar de nuevo por oposiciones. Por otro, se ha pactado una oferta récord de promoción interna de 400 plazas para la próxima convocatoria. Y también se ha acordado mantener el complemento para las incapacidades temporales, que seguirán complementadas al 100%, con un nuevo ítem de consolidación de la paga de abril por absentismo.

En el nuevo convenio se han aprobado 71 medidas en materia de igualdad. Además, se ha aprobado la creación de un nuevo puesto de trabajo para la profesión de Informador, y la creación de una paga de productividad para todos los mandos del Ayuntamiento de Barcelona. También se acuerda la consecución de la peligrosidad en el personal de Inspección, y mejoras laborales para el personal de Guardia Urbana y de Bomberos de Barcelona (por ejemplo, un nuevo sistema de compactación de horarios para la Guardia Urbana o el reconocimiento económico del horario singular de los Bomberos).

Entre otras medidas, también se ha pactado un nuevo protocolo para la desconexión digital, y una ayuda para la reducción de la jornada por hijo de entre seis y 13 años por un importe de 2.500 euros anuales.

Todas estas medidas se añaden al incremento salarial del 11,5% conseguido en la mesa de negociación estatal para la función pública. “Mediante la negociación y la presión sindical a la mesa de negociación, conseguimos el mejor acuerdo posible para la plantilla municipal”, expresa UGT en un comunicado.

Sobre la firma

Josep Catà Figuls
Josep Catà Figuls
Es redactor de Economía en EL PAÍS. Cubre información sobre empresas, relaciones laborales y desigualdades. Ha desarrollado su carrera en la redacción de Barcelona. Licenciado en Filología por la Universidad de Barcelona y Máster de Periodismo UAM - El País.
