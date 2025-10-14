Ir al contenido
_
_
_
_
España
En directo
JORNADA LABORAL

El Congreso tumba el segundo intento de debatir la reducción de la jornada laboral

La proposición de rebajar los horarios a 35 horas a la semana recoge el rechazo de PP, Vox y Junts, y la abstención ahora del PNV

Néstor Rego diputado del BNG en el Congreso
Javier Casqueiro
Javier Casqueiro
Madrid -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

A la segunda tampoco se permitió la tramitación de una proposición de ley, en este caso del BNG, para debatir ampliamente en el Congreso la posibilidad de reducir la jornada laboral. Hace algo más de un mes fue la derecha y la ultraderecha española y catalana, representada por PP, Vox, UPN y Junts, la que tumbó con sus enmiendas a la totalidad el proyecto defendido apasionadamente por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, para rebajar esa jornada de 40 a 37,5 horas a la semana. El diputado nacionalista del BNG, Néstor Rego, quiso ser más valiente y propugnó este martes llevar ese avance hasta las 35 horas. Tampoco prosperó porque solo sumó 162 votos a favor frente a 178 en contra. A los votos de rechazo de PP, Vox, UPN y Junts se unieron en este caso los seis con la abstención del PNV por cómo formuló el BNG su iniciativa, sin diálogo ni consenso.

Néstor Rego, el diputado del BNG que firmó esta proposición de ley para dejar la jornada laboral en 35 horas semanales, reconoció desde el inicio de su exposición que sabía que su propuesta estaba condenada ahora al fracaso, como sucedió el 10 de septiembre con el debate de las enmiendas de totalidad que registraron y aprobaron PP, Vox, UPN y Junts. El BNG, de hecho, había formulado su alternativa en febrero y en el debate de hace algo más de un mes ya cuestionó el intento de Yolanda Díaz como “insuficiente y poco ambicioso”. El Bloque Nacionalista Galego aboga por llevar esas jornadas a 32 horas repartidas en solo cuatro días.

El BNG argumenta así que de nada le sirvió a Díaz ser modesta en sus objetivos porque la patronal y la derecha y ultraderecha tampoco lo iban a aceptar y defendió que ante ese tipo de oposición es mucho mejor “el efecto movilizador de todos los trabajadores y sus representantes”. Rego arguyó ahí que limitar el número de horas trabajadas sería bueno para la salud, para vivir más y mejor, para las arcas públicas, para disminuir los riesgos laborales y otras patologías propias del sedentarismo. Y recordó que la actual regulación de 40 horas semanales procede de una normativa vigente hace 42 años y que algunos países de nuestro entorno, y siempre se cita ahí a Francia, ya han implementado esos nuevos horarios.

Las posteriores intervenciones críticas con esa idea de los representantes del PP, Vox y Junts no sorprendieron y siguieron el guion de las formuladas en el debate frente a Díaz del 10 de septiembre. La que sí llamó la atención fue la dureza con la que se empleó en esta ocasión la portavoz del PNV, Idoia Sagastizabal, cuando arremetió contra el BNG para avanzarle que no iba a contar con el apoyo de su partido y cuando expresó su “preocupación” por cómo podría afectar esa medida a los pequeños empresarios y los autónomos. Sagastizabal abundó ahí en sus críticas a la falta de “consenso, diálogo y acuerdo social” de la propuesta y demandó que este tipo de planteamientos deberían efectuarse en una mesa con los sindicatos y las patronales afectadas “con equilibrio y responsabilidad”.

Josep Maria Cervera, de Junts, profundizó en los duros planteamientos que su portavoz, Miriam Nogueras, le echó en cara hace algo más de un mes a la vicepresidenta cuando la retrató “como la encarnación del demonio” y tachó las medidas defendidas por Rego como “simplistas y populistas”. A Cervera la alusión recurrente a la jornada laboral francesa como modelo a seguir le pareció inoportuna y pintó el escenario político en el país vecino como política y laboralmente “bloqueado”.

El diputado de EH Bildu, Oskar Matute, sí valoró “por coherencia histórica” la medida del BNG y la conectó con las jornadas de huelga general y protestas en el pasado en Euskadi que lograron mejoras laborales frente a las patronales. El diputado de ERC, Jordi Salvador, relacionó ese legado a la huelga de la canadiense en Barcelona en 1919 y alertó ante la alianza de la derecha y la ultraderecha española y catalana ante este tipo de demandas. La portavoz de Sumar, Verónica Martínez, auguró que esa “causa común” acabará por prosperar porque la respalda una amplia mayoría social y pronosticó que algún día se alcanzarán incluso las 32 horas semanales sin reducción salarial. La socialista Ana Cobo afirmó que la actual buena situación económica del país permitiría esos avances.

Desde Vox, Juanjo Aizcorbe, tildó la propuesta de “estafa económica y moral” y de “burla a la inteligencia y la realidad para vender esperanza a los desesperados”. La popular María Isabel Prieto la descartó en el fondo y la forma, la despreció como “un desguace fantasioso” y una “réplica servil” del intento “fracasado” de Yolanda Díaz, y también porque entiende que es unilateral, no tiene acuerdo social ni memoria económica, adolece de defectos técnicos muy graves y copia modelos fallidos como el francés.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Sobre la firma

Javier Casqueiro
Javier Casqueiro
Javier Casqueiro - twitter
Es corresponsal político de EL PAÍS, donde lleva más de 30 años especializado en este tipo de información con distintas responsabilidades. Fue corresponsal diplomático, vivió en Washington y Rabat, se encargó del área Nacional en Cuatro y CNN+. Y en la prehistoria trabajó seis años en La Voz de Galicia. Colabora en tertulias de radio y televisión.
Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
Auriculares inalámbricos con Bluetooth 5.3. Sonido Hi-Fi y 35 horas de reproducción. SOLO 8,38€
Auriculares inalámbricos con Bluetooth 5.3. Sonido Hi-Fi y 35 horas de reproducción. SOLO 8,38€
escaparate
Cubo de enchufes. Instálalo en cualquier lugar y disfruta de cinco enchufes adicionales. SOLO 9,87€ (20% DE DESCUENTO)
Cubo de enchufes. Instálalo en cualquier lugar y disfruta de cinco enchufes adicionales. SOLO 9,87€ (20% DE DESCUENTO)
escaparate
Limpiaparabrisas para el coche con efecto antilluvia y protección antimosquitos. SOLO 7,99€
Limpiaparabrisas para el coche con efecto antilluvia y protección antimosquitos. SOLO 7,99€
escaparate
Kit con 3 cepillos para limpiar zapatillas deportivas. SOLO 15,19€
Kit con 3 cepillos para limpiar zapatillas deportivas. SOLO 15,19€
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
cursosonline
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
cursosonline
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
cursosonline
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
cursosonline
Curso Superior de Contabilidad Financiera
Curso Superior de Contabilidad Financiera
cursosonline
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
cursosonline
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
_
_