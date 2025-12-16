Novena de Aguinaldos 2025: origen, cómo se hace y cuándo empieza

Esta celebración navideña se realiza entre el 16 y el 24 de diciembre. Son nueve días que culminan en la Nochebuena

En Colombia hay tradiciones navideñas que han adquirido un significado especial, ya que año tras año unen a las familias y a los amigos, y permiten que las personas conecten con su espiritualidad. La temporada navideña comienza oficialmente con el Día de las Velitas, el 7 de diciembre, para después continuar con la Novena de Aguinaldos, que se realiza entre el 16 y el 24 de diciembre. Son nueve días que culminan en la Nochebuena. Aunque la estructura básica de la celebración es similar en todo el país, existen variaciones regionales en cuanto a los cantos, las comidas y las costumbres.

La Novena de Aguinaldos consta de oraciones y cánticos que recuerdan la historia del nacimiento de Jesús. Cada día se desarrolla un tema específico, desde el anuncio del ángel a la Virgen María sobre el hijo que tendrá, hasta la llegada de los Reyes Magos. Después de los rezos se cantan villancicos, se hace una comida especial con familiares y amigos, y en algunos casos se obsequian pequeños regalos —o aguinaldos— que dan el nombre a la reunión.

El origen de la celebración

La tradición se remonta al periodo colonial, cuando la Iglesia católica tenía un papel central en la vida cotidiana. En el siglo XVIII, el sacerdote ecuatoriano Fray Fernando de Jesús Larrea predicó en varias comunidades colombianas, y tenía contacto cercano con María Gertrudis Clemencia de Caycedo, la fundadora del Colegio de la Compañía de María de la Enseñanza, la primera institución educativa para las jóvenes y niñas de Bogotá.

Concretar la apertura de esta escuela fue un proceso largo y complejo, puesto que en la sociedad predominaba la idea de que el rol de la mujer se limitaba al cuidado del hogar y los hijos. Aun así, Clemencia luchó por años y, aunque no alcanzó a ver el proyecto completo antes de su muerte, su legado ha trascendido. Ella le pidió a Larrea que escribiera un texto para compartir el significado de la Navidad con las maestras y las alumnas.

Con el paso del tiempo, el texto original ha sido modificado. Una de las versiones más conocidas es la de la madre María Ignacia, hija de los escritores colombianos José María Samper y Soledad Acosta. La también poeta y escritora fue la responsable de agregar los gozos que se entonan casi al concluir la ceremonia. La tradición se extendió a otros países, como Ecuador y Venezuela. Esta celebración comparte muchas similitudes con las posadas que se celebran en México y otros países de Latinoamérica. Si bien tiene un origen religioso, se ha convertido en parte de los festejos navideños de las familias y comunidades.

Cómo se celebra

Generalmente se realiza en hogares, iglesias o salones comunales, donde se reúnen familiares, amistades y vecinos. Cada día se recitan oraciones y se cantan villancicos que narran la historia del nacimiento de Jesús. Estas oraciones incluyen peticiones, agradecimientos y reflexiones sobre el significado de la Navidad. Un elemento fundamental es el pesebre, que representa el lugar donde nació Jesús. Se adorna con figuras y se enciende una vela por cada día de la Novena. Se comparten alimentos tradicionales como buñuelos, natilla, tamales y otros platos que varían según la región.

Los rezos de la novena

Durante las novenas, debe rezarse en este orden

Oración para todos los días

Consideraciones del día (es la lectura que varía cada día) Día uno, el Ángel Gabriel, mensajero de la esperanza Día dos, la Virgen María, corazón que anida en la esperanza Día tres, la Virgen María, peregrina de la esperanza Día cuatro, Isabel, la esperanza convertida en alegría Día cinco, San José, modelo de esperanza en la prueba Día seis, Juan Bautista, testigo de la luz que trae la esperanza Día siete, los sabios del oriente, intérpretes de la esperanza Día ocho, los cristianos, ejemplos de paciencia por aquel que es su esperanza Día nueve, Jesucristo, nuestra paz y nuestra esperanza

Gozos al niño Jesús

Oración a la Santísima Virgen

Oración a San José

Oración al Niño Jesús

Cantos de villancicos navideños

