Los recuerdos

La cuenta atrás ha comenzado. En el ecuador de estas fiestas, ya solo quedan otros 12 días para celebrar la Navidad. Termina el año y llega el momento de hacer reflexión. Invadidos por el espíritu del festejo continuo, viajamos con el fantasma de las Navidades pasadas para recordar los mejores momentos del año, en un cara a cara con el pasado más reciente.

Pero no nos pongamos tensos. No es cuestión de arrepentirse como Ebenezer Scrooge, sino de abrazar el cachondeo generalizado gracias a los mejores memes, aquellas perlas divertidas que se han hecho virales. Un top 5 en el que no pueden faltar: famosos como cosas (tal cual); los memes de Juego de tronos (lógico con el final de la serie); el reto del Bottle Cap Challenge (abrir el tapón de una botella de una patada); el lanzamiento de loncha de queso (a la cara si es posible) y los Summoning Circle (rodear un concepto con emojis). Dejarás a tu cuñado de pieza.