Los villancicos

Sube la temperatura. Y lo hace cada año casi sin queriendo Mariah Carey. Su All I Want for Christmas Is You sigue siendo el clásico navideño en cuestión de melodías empalagosas. No es de extrañar que esta declaración de amor (“Todo lo que quiero para Navidad eres tú”) sea imbatible frente a otras lindezas como “pero mira cómo beben los peces en el río” o “ande, ande, la Marimorena”.

Las canciones de zambomba y pandereta lo tendrán aun más difícil este año que se celebra el 25 aniversario del mítico villancico. La cantante, embutida en un ajustado vestido rojo brilli brilli, ha compartido el anuncio de una nueva versión en sus redes. Según Spotify, la Carey sigue siendo número uno en canciones navideñas en todos los países del mundo. En España, le siguen en el podio Last Christmas, de Wham!, y Santa Tell Me, de Ariana Grande. No habrá karaoke que se te resista.