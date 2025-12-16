El médico que le proporcionó la ketamina a Matthew Perry, sentenciado a ocho meses de arresto domiciliario

El doctor Mark Chávez tendrá que cumplir también con 300 horas de servicios a la comunidad. Esta es la segunda sentencia por la muerte del actor de ‘Friends’

Segunda sentencia por la muerte de Matthew Perry, el actor de Friends fallecido a causa de una sobredosis en octubre de 2023. Este martes, la corte de Los Ángeles ha leído la pena impuesta para el doctor Mark Chávez. El médico de San Diego (California) enfrentaba hasta 10 años de cárcel por un solo cargo, el de conspiración para la distribución de ketamina. Finalmente, el juez ha decidido una sentencia muy ligera: ocho meses de arresto domiciliario y 300 horas de servicios a la comunidad. Además, ya había entregado su licencia médica. Poco antes de conocer la sentencia, ha afirmado: “Como médico, he tenido la maravillosa oportunidad de ayudar a mejorar la vida de las personas, pero también he tenido que lidiar con tragedias. Mi corazón está con la familia Perry”.

La primera sentencia por este caso tuvo lugar el pasado 3 de diciembre y fue la de otro colega de Chávez, Salvador Plasencia, que fue condenado a 30 meses de cárcel. Aunque la pena podía elevarse hasta los 40 años de prisión, la fiscalía había pedido para él tres años, y finalmente, fueron dos y medio. El doctor Plasencia ya había perdido su licencia médica y su clínica, y también ha de pagar una multa de 5.600 dólares (unos 4.800 euros).

La fiscalía había pedido que Chávez pasara seis meses en su casa, porque había cooperado con la investigación; sus abogados han afirmado que tiene “muchísimos remordimientos” y que está “tratando de hacer todo lo posible para cooperar, ayudar en esta situación”. La diferencia de su sentencia con la de Plasencia está en esa ayuda. De los cinco acusados por el fallecimiento de Perry, Chávez fue el primero en declararse culpable, en octubre de 2024. Para entonces solo dos de ellos se habían pronunciado, declarándose culpables; a día de hoy, los cinco se han declarado culpables.

“Como médicos, su conducta fue atroz”, afirmó el fiscal. “La diferencia fue lo que hicieron cuando los descubrieron”. Los doctores le enseñaron al asistente de Perry a inyectarle la ketamina, pero Chávez nunca llegó a reunirse con Perry en persona. Eso sí, el juez le acusa por haberle permitido a Plasencia seguir adelante con los tratamientos, aunque él sabía que su colega no tenía mucha experiencia. Según el diario Los Angeles Times, Chávez planea marcharse a vivir a México con su padre tras cumplir su sentencia.

El doctor Mark Chavez, a su llegada a la corte de Los Ángeles para escuchar su sentencia por la muerte de Matthew Perry, el 16 de diciembre de 2025. Damian Dovarganes (AP)

Chávez y Plasencia han sido claves en el caso de Perry. Tristemente famosos se hicieron sus mensajes de texto, donde se burlaban del actor y de todo lo que les pagaba por proporcionarle viales de ketamina, muy baratos para ellos. Los dos médicos le vendían al conocido actor viales de ketamina por 2.000 dólares, cuando ellos los compraban por apenas 12 dólares la unidad. El fiscal de la investigación explicó que el actor, conocido por su papel de Chandler Bing en la comedia televisiva, llegó a pagar 55.000 dólares por unos 20 viales.

Los padres de Perry, que decidieron estar presentes en la lectura de la sentencia de Plasencia hace dos semanas, enviaron una carta al tribunal donde así lo lamentaban. “Nadie vivo y en contacto con el mundo podría ignorar las dificultades de Matthew. Pero este médico conspiró para romper sus votos más importantes, repetidamente, se escabulló en la noche para encontrarse con su víctima en secreto. ¿Por qué, unos cuantos miles de dólares? Para aprovecharse de la vulnerabilidad de nuestro hijo... y alardear, mientras lo hacía, con esa reveladora pregunta: ‘Me pregunto cuánto pagará este imbécil. Averigüémoslo’. Hay cosas muy difíciles de entender", escribían la madre y el padrastro de Perry, Suzanne y Keith Morrison.

Parte del elenco de 'Friends'. De izquierda a derecha, Matt Le Blanc como Joey Tribbiani, Matthew Perry como Chandler Bing, Jennifer Aniston como Rachel Green y Courteney Cox como Monica Geller. NBC (NBCUniversal via Getty Images)

Todavía faltan por saber las condenas de tres personas. La principal es Jasveen Sangha, una mujer británico-estadounidense de 42 años conocida como La reina de la ketamina. Su sentencia estaba prevista para el pasado miércoles, pero finalmente se aplazó a febrero. Es la que enfrenta una pena más alta: hasta 65 años de cárcel. El pasado agosto, Sangha tomó la decisión de finalmente declararse culpable, por cinco cargos federales: uno por mantener un negocio para fabricar y distribuir drogas, un segundo por distribuir una sustancia que ocasionó una muerte, la de Perry, y otros tres por distribución de ketamina.

El segundo acusado es un hombre de 55 años llamado Erik Fleming, que ayudaba a Sangha a conseguir la ketamina. Afronta dos cargos, uno por distribución de ketamina con resultado de muerte y un segundo por conspiración. Eso le podría suponer pasar hasta 25 años en la cárcel. El tercero y último de los tres implicados que faltan es Kenneth Iwamasa. Él fue, durante años, el asistente personal del actor. De hecho, fue la última persona que le vio con vida antes de que el actor muriera ahogado en sus casa, en el jacuzzi, en la zona de Pacific Palisades. Iwamasa le ayudaba a usar ketamina que le daban los médicos. Él solo enfrenta un cargo, el de distribuir ketamina con resultado de muerte, y puede afrontar 15 posibles años en la cárcel