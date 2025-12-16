La fiscalía acusa a Nick Reiner de dos cargos de asesinato por matar a sus padres

El hijo de Rob Reiner, director de cine, y Michele Reiner, fotógrafa, enfrenta la pena de muerte o cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional si es declarado culpable

Casi dos días después de encontrar a Rob Reiner y su esposa Michele apuñalados en su casa de Los Ángeles, este martes la fiscalía y las autoridades han dado actualizaciones sobre el caso del asesinato del director y la fotógrafa. El fiscal general del distrito de Los Ángeles, Nathan Hochman, ha afirmado que la fiscalía acusará a Nick Reiner, el hijo mediano del matrimonio, de dos cargos de asesinato en primer grado con agravante, puesto que son múltiples asesinatos. “Además, tiene un cargo especial por usar un arma peligrosa y mortal, un cuchillo”, ha afirmado el fiscal. Los cargos conllevan la pena de muerte o cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

En la concurrida rueda de prensa, el fiscal ha estado acompañado por el jefe de la policía de Los Ángeles, Jim McDonnell, así como por diversos investigadores del caso. Ha explicado que una de las preguntas que ha recibido es si Nick sufre alguna enfermedad mental o si esta puede demostrarse. “Las pruebas, si las hay, de enfermedad mental, llegarán con el tiempo”, ha afirmado Hochman. “Seguiremos el proceso habitual. Si hay pruebas de enfermedad mental, se presentarán en la corte”.

Nathan J. Hochman, durante una conferencia de prensa en Los Angeles, este martes. Daniel Cole (REUTERS)

“Escucharán rumores y especulaciones, pero les pido que se fíen de fuentes de confianza”, ha rogado el fiscal. Hochman ha asegurado que la fiscalía no ha tomado una decisión respecto a si solicitará la pena capital en este caso.

McDonnell ha explicado que los investigadores respondieron a una llamada en Brentwood y descubrieron los cadáveres de la pareja Reiner e, inmediatamente, iniciaron una investigación. Pronto detuvieron a su hijo Nick y lo pusieron en custodia policial. “No solo es un día difícil para los Reiner y sus allegados, sino para toda la ciudad”, ha afirmado el jefe de la policía de la ciudad californiana en su breve comparecencia. Apenas han respondido preguntas.

Los cuerpos del aclamado cineasta Rob Reiner, director de La princesa prometida y Cuando Harry encontró a Sally, entre otra treintena de títulos, y de su esposa, la fotógrafa y productora Michele Reiner, de 68, fueron encontrados sin vida en su casa el pasado domingo sobre las cuatro de la tarde. Su hija pequeña, Romy, fue quien dio la voz de alarma a la policía.

Desde un primer momento el principal sospechoso fue su hijo mediano, Nick, y la policía le detuvo pasadas las nueve de la noche de ese mismo domingo sin incidentes, han indicado las autoridades este martes. Nick, de 32 años, ha lidiado con las adicciones durante toda su vida, y ha hablado de ello públicamente a lo largo de los años. Se alejó de sus padres y llegó a vivir en la calle, pero desde hace más de una década, volvió a estar conectado con su familia.

El doble asesinato ha conmovido al mundo de la cultura y la política estadounidense desde que se encontraron los cuerpos el domingo.