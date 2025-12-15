El actor y director Rob Reiner y su esposa Michele, hallados acuchillados en su mansión de Los Ángeles

Tristeza, sorpresa e inquietud en Hollywood. Rob Reiner, actor y director de célebres títulos como La princesa prometida, Cuando Harry encontró a Sally y Spinal Tap, ha sido hallado muerto en su casa de Los Ángeles junto a su esposa, Michele Reiner. Según adelantan medios como People, sus cuerpos han sido encontrados acuchillados. No había signos de que las puertas o ventanas hubieran sido forzadas.

Era media tarde del domingo 14 de diciembre en Los Ángeles cuando el departamento de bomberos de Los Ángeles daba la noticia, aunque con cuentagotas. Según el capitán Mike Bland, los cuerpos de dos personas, un hombre y una mujer, habían sido encontrados en una mansión del barrio de Brentwood, uno de los más acomodados de la ciudad. Poco a poco, se iban conociendo más datos. La casa pertenecía al actor y director Rob Reiner, de 78 años —hijo a su vez de los célebres, y ya fallecidos, actores Carl Reiner y Estelle Reiner— y a su esposa, Michele, de 68. El matrimonio tenía tres hijos: Jake, de 34 años, Nick, de 32 y Romy, de 28.

La policía no ha dado más datos en un principio, pero después ha desvelado que los cuerpos pertenecían a un hombre de 78 años y una mujer de 68, precisamente. Ambos habrían sido acuchillados. Según ha adelantado TMZ sobre las siete y media de la tarde, los fallecidos eran Rob y Michelle.

Reiner lleva más de medio siglo trabajando en el mundo del cine y la televisión como actor, director, guionista y productor. Arrancó su carrera como intérprete a principios de los años sesenta en series de televisión, y se dio a conocer especialmente gracias a los casi 200 episodios de la serie de los años setenta Todo en familia, donde interpretaba a Michael Stivic. Siguió haciendo series toda su vida: Frasier, Los Simpson, The Good Fight, Rockefeller Plaza y, más recientemente The Bear. En el cine, también brilló. Ha actuado en Postales desde el filo, Algo para recordar, Un día de locos, El club de las primeras esposas, El lobo de Wall Street... Pero sobre todo destacan sus películas como director, una treintena. La primera con la que arrancó su carrera fue Sonny Boy en 1974, pero a partir de ahí llegaron joyas del cine y la cultura popular como La princesa prometida, Cuando Harry encontró a Sally, Misery, Algunos hombres buenos, Un muchacho llamado Norte, El presidente y Miss Wade, Fantasmas del pasado, Historia de lo nuestro, Ahora o nunca o las diversas entregas de Spinal Tap. Tenía la última en preparación.

Rob Reiner, en el estreno de 'Spinal Tap II: el final continúa', en el Teatro Egipcio de Los Ángeles, el 9 de septiembre de 2025. Alberto E. Rodriguez (FilmMagic)

Aunque Rob nació en Nueva York, en el barrio del Bronx, se mudó Los Ángeles cuando apenas tenía 12 años. Su familia se instaló en Beverly Hills y allí hizo grandes amigos que le acompañaron toda la vida, puesto que estudió en el instituto del lugar, el Beverly Hills High School, junto al actor Richard Dreyfuss y el director Albert Brooks.

Rob y Michele, que fue cámara y productora, se conocieron durante el rodaje de Cuando Harry encontró a Sally, y se casaron meses después, en mayo de 1989. Era el segundo matrimonio para él, que había estado casado con la actriz cómica, y directora Penny Marshall entre 1971 y 1981, y adoptó a su hija, la también actriz Tracy Reiner.

[Noticia en desarrollo. Habrá ampliación]