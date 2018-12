Muere Penny Marshall, directora de la película ‘Big’

La actriz y directora Penny Marshall, la primera mujer en recaudar más de 100 millones de dólares con una película, murió este lunes en Los Ángeles a los 75 años, según ha asegurado su agente. Muy famosa en el mundo anglosajón por haber participado en la serie Laverne & Shirley en la década de 1970, sucumbió a las complicaciones relacionadas con su diabetes de forma serena, según ha contado su agente a France Presse.

"Cuando Penny dirigió a Tom Hanks en la película Big (Quisiera ser grande, 1988), se convirtió en la primera mujer en la historia en hacer una película que recaudó más de 100 millones de dólares", dice el texto del comunicado recibido, y añade que Marshall reeditó esa hazaña cuatro años más tarde con A league of their own, una película sobre los inicios de la liga de béisbol femenino en Estados Unidos.

Precisamente, Tom Hanks, quien luego de Big apareció en más de 60 películas y ganó dos premios Oscar, lideró la cadena de reacciones de afecto y tristeza por la fallecida en Hollywood. "Adiós, Penny. ¡Hombre, nos reímos mucho! Ojalá aún pudiéramos. Te quiero. Hanx", escribió en su cuenta de Twitter.

La familia de Marshall se manifestó "desconsolada" y recordó "que amaba los deportes y que le gustaba beber leche y Pepsi al mismo tiempo y estar junto a su familia". Penny Marshall dirigió a muchas estrellas, incluidas Geena Davis y Madonna; Robert De Niro y Robin Williams en Despertares (1990); Whoopi Goldberg en Jumpin'Jack Flash (Sálvese quien pueda, 1986); Denzel Washington y Whitney Houston en The preacher's wife (1996).

Es asimismo quien dio a Mark Wahlberg su primer papel, en Renaissance Man (1994), protagonizada por Danny De Vito. En la década de 1970, estuvo casada durante ocho años con el director Rob Reiner, quien había adoptado a su hija primogénita, Tracy Reiner.

Las redes se llenaron de mensajes de pésame y cariño de gente como Wahlberg, De Vitto y otros actores y actrices, como James Woods, Bette Midler, Billy Crystal, Viola Davis, Reese Witherspoon, así como de los directores Ron Howard y Kevin Smith.

Nacida en el distrito de Bronx, en Nueva York, Penny Marshall fue hija del productor Tony Marshall y su esposa, Marjorie, maestra de tap dance, y hermana del legendario director de comedia Garry Marshall (Pretty Woman), quien falleció en 2016.