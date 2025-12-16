Rob Reiner, el director y activista de ideas progresistas que enfurecieron a Trump

El actor, asesinado el domingo, fue un demócrata devoto y defendió a lo largo de su vida causas contrarias al trumpismo, además de donar cientos de miles de dólares a campañas progresistas

Enfermo, obsesivo, trastornado, malo para Estados Unidos. Estas son algunas de las palabras que el presidente Donald Trump ha usado para referirse al célebre director Rob Reiner en las horas después de que el también actor y su esposa fueran hallados asesinados, presumiblemente a manos del mediano de sus tres hijos, quien ha sido detenido este lunes. Sin rodeos ni eufemismos, el republicano ha justificado la trágica muerte de la pareja citando la “ira” que habría provocado en otros con su “obsesión furiosa” contra el mandatario. Lo cierto es que Reiner fue un demócrata devoto y defendió muchas causas e ideales contrarios al trumpismo.

Reiner, que falleció a sus 78 años, era conocido por su activismo político y sus vínculos con el Partido Demócrata y varios de sus actores más destacados, incluyendo presidentes, candidatos presidenciales y legisladores. Además, era un crítico abierto del actual presidente. En entrevistas recientes, el director se refería al republicano una y otra vez como una amenaza para la democracia estadounidense y advertía que el país se encaminaba hacia una “autocracia”.

“Trump ha declarado la guerra a esta democracia”, aseguró a la cadena CNN en septiembre pasado. “Expulsa a personas del país sin el debido proceso. Toma fondos que fueron asignados por el Congreso y se niega a distribuirlos, en una clara contradicción con la Constitución y la separación de poderes. Está intimidando a empresas, universidades y bufetes de abogados… Este es un hombre que es un delincuente convicto, un agresor sexual declarado culpable y un fraude”.

En otra entrevista con The Guardian publicada en 2024, unos meses antes de las elecciones presidenciales que Trump acabaría ganando decisivamente, Reiner aseguró que el republicano “miente cada minuto de su vida” y lo comparó con “un zombi o una cucaracha”. En los comicios del año pasado, el director apoyó en un principio la candidatura del expresidente Joe Biden, al igual que hizo en las elecciones de 2020 que el demócrata ganó precisamente frente a Trump. Luego se unió al coro de llamados para que Biden se retirara de la contienda y respaldó a la entonces vicepresidenta cuando reemplazó a Biden en la papeleta.

Después de las elecciones de 2016, que Trump ganó frente a Hillary Clinton, cuya campaña Reiner también apoyó, el director se unió a otros grandes nombres de Hollywood para fundar en 2017 el Committee to Investigate Russia, una organización sin ánimo de lucro cuyo objetivo era difundir información sobre el papel de Rusia en los comicios que llevaron al republicano a la Casa Blanca por primera vez. Reiner era el consejo asesor del grupo.

La estrella de Rob Reiner en el Paseo de la Fama de Hollywood con flores y una corona, en Los Ángeles, California, este lunes. TED SOQUI (EFE)

Trump se ha referido a ello la tarde de este lunes en unas de las declaraciones que ha hecho sobre el asesinato de Reiner. “Dijo que yo era amigo de Rusia, controlado por Rusia. En el engaño de Rusia, él fue una de las personas que estuvo detrás. Creo que se hizo daño a sí mismo, en lo que respecta a su carrera. Se convirtió en una persona trastornada”, opinó el presidente. Cabe señalar que múltiples investigaciones oficiales y evaluaciones de inteligencia estadounidenses concluyeron que Rusia sí interfirió en las elecciones de 2016.

A lo largo de su vida, Reiner y su esposa Michele donaron alrededor de 2,7 millones de dólares para ayudar a los demócratas, incluidos 100.000 dólares para apoyar la campaña de reelección de Biden en 2024, según The New York Times. En años de elecciones, era habitual que el director organizara y participara en eventos de recaudación de fondos, al igual que en mitines y otros actos de campaña.

Como reflejo de su compromiso con el Partido Demócrata, varios expresidentes estadounidenses han lamentado su fallecimiento. Barack Obama elogió su “compromiso de toda una vida” con llevar sus convicciones a la práctica. “Juntos, él y su esposa vivieron vidas definidas por un propósito. Serán recordados por los valores que defendieron y por las incontables personas a las que inspiraron”, añadió. Bill y Hillary Clinton expresaron en un comunicado que la pareja “hizo mejores a todos los que los conocieron gracias a su ciudadanía activa en defensa de una democracia inclusiva”.

Más allá del escenario nacional, Reiner siempre estuvo involucrado en la política de California, donde residía hasta su muerte. De hecho, su nombre sonó en varias ocasiones como posible candidato a gobernador del Estado. Fue instrumental en la revocación de la Proposición 8, una medida electoral que fue aprobada por la legislatura californiana en 2008 para prohibir el matrimonio igualitario y luego bloqueada. También fue un defensor de la educación infantil temprana. Lideró en el Estado una campaña que culminó en la aprobación de la Proposición 10, una tasa para que el tabaco financiara campañas educativas y de salud infantil. Su discurso antitabaquismo fue tal —se oponía también a que los cigarrillos aparecieran en la pantalla— que hasta los creadores de la serie satírica South Park le retrataron como un intenso abogado de la causa.