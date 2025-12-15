La política y la cultura de EE UU despiden al cineasta Rob Reiner y su esposa Michele: “Esto es una atrocidad”

Políticos, actores y artistas han reaccionado conmocionados ante el fallecimiento del actor y director Rob Reiner y su esposa Michele, encontrados muertos en su casa en Los Ángeles este domingo. El expresidente estadounidense Barack Obama ha escrito en X: “Michelle y yo estamos desconsolados por el trágico fallecimiento de Rob Reiner y su amada esposa, Michele. Los logros de Rob en cine y televisión nos brindaron algunas de nuestras historias más preciadas en la pantalla”, y agregó, “detrás de todas las historias que produjo se encontraba una profunda creencia en la bondad de las personas y un compromiso de por vida para poner esa creencia en práctica”.

Kamala Harris, exvicepresidenta y candidata demócrata, ha recordado que la obra de Reiner “ha impactado a generaciones de estadounidenses. Los personajes, los diálogos y las imágenes que dio vida en cine y televisión están presentes en nuestra cultura”.

A las palabras de los políticos demócratas se sumó el gobernador de California, Gavin Newsom, también compañero de partido, quien aseguró que su corazón se rompió al conocer la noticia: “Rob fue el genio de gran corazón detrás de tantas de las historias clásicas que amamos”. Reiner tuvo un gran compromiso político con el ala liberal estadounidense, con el apoyo a las campañas de Hillary Clinton y Joe Biden y una postura contraria al gobierno de Donald Trump.

También han llegado las reacciones por parte de sus compañeros de la industria cinematográfica. Elijah Wood, actor (El señor de los anillos) y productor, publicó en X que se sintió “horrorizado al enterarse del fallecimiento” de Reiner y su “maravillosa esposa”. La actriz Roseanne Barr (Roseanne) escribió en redes sociales: “Estoy absolutamente conmocionada y horrorizada al enterarme de lo de Rob Reiner y su esposa Michele. Esto es una atrocidad. Rezo por una justicia rápida. Mis condolencias a su familia e hijos. Me faltan las palabras”.

Reiner y su esposa fueron encontrados acuchillados en la mansión donde residían, por lo que la policía investiga un “aparente homicidio” e interroga a miembros de la familia. El medio local Los Angeles Times ha comunicado que en la casa no hay signos de que las puertas o ventanas hayan sido forzadas, mientras que People anuncia en exclusiva, citando a “múltiples fuentes”, que habrían sido apuñalados por su hijo Nick, quien sufría problemas de adicciones. Dicha información no ha sido confirmada por fuentes oficiales, que mantienen que hay una investigación por homicidio en curso.

James Woods, protagonista de Fantasmas del pasado dirigida por Reiner, lamentó la muerte de su “buen amigo”: “Las diferencias políticas nunca obstaculizaron nuestro amor y respeto mutuo”, dijo en X. Christopher Guest, protagonista de This is Spinal Tap y La princesa prometida, también dirigidas por Reiner, ha apuntado en un comunicado junto a su esposa, la actriz Jamie Lee Curtis, que “están conmocionados y tristes” por la “violenta y trágica” muerte de la pareja, y mostraron preocupación por los hijos y familiares de los difuntos.

Paul Feig, director de La boda de mi mejor amiga y Un pequeño favor, ha escrito en X que Reiner era su “verdadero héroe”, “un verdadero titán visionario y una persona encantadora. Nunca se sabe si es apropiado publicar algo en medio de una tragedia como esta, pero solo quiero que el mundo sepa lo que tantos de nosotros sabemos en la industria: Rob era el mejor”.

Ben Stiller también sumó sus palabras en X: “Salió de la enorme sombra cómica del gran Carl Reiner [su padre] y de ser actor de televisión para convertirse en un gran director que hizo una racha increíble de películas. Spinal Tap es una de las mejores comedias jamás hechas y la lista continúa”.

El presidente del sindicato de actores y profesionales de los medios SAG-AFTRA, Sean Astin, ha afirmado en un comunicado difundido por Variety que Reiner era una de las figuras más significativas en la historia del cine y la televisión.