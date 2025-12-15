El hijo de Michele y Rob Reiner, Nick Reiner, detenido por la muerte de sus padres

Nick Reiner, el hijo mediano del matrimonio formado por el cineasta Rob Reiner y su esposa, la fotógrafa Michele Reiner, ha sido detenido en relación con la muerte de sus padres, ocurrida el domingo por la tarde en Los Ángeles, California. Así lo han adelantado TMZ y People, que también explican que el hombre, de 32 años, está sujeto a una fianza de cuatro millones de dólares (3,4 millones de euros).

Los diarios Los Angeles Times y USA Today confirman que la detención de Reiner hijo tuvo lugar a las nueve y cuarto de la noche del domingo. Sin embargo, la noticia no se dio a conocer hasta la mañana del lunes. De hecho, a las nueve de la noche del domingo, en conferencia de prensa, la policía afirmó que no había nadie detenido y que tampoco perseguían a ningún sospechoso.

Rob Reiner, de 78 años y conocido director de La princesa prometida y Cuando Harry encontró a Sally, y su esposa, Michele, de 68, fueron encontrados en su casa de Brentwood, un lujoso barrio de Los Ángeles, en la tarde del domingo 14 de diciembre. Habían sido acuchillados. Su hija pequeña, Romy, encontró sus cuerpos. La policía tiene abierta una investigación por asesinato y los detectives han pasado toda la noche en el lugar del crimen, en la avenida Chadbourne, al oeste de Los Ángeles.

Nick Reiner ha lidiado con las adicciones durante toda su vida. Desde que era poco más que un niño, empezó a consumir sustancias; con 15 años ya entró en rehabilitación. Se alejó de sus padres y llegó a vivir en la calle durante temporadas. Desde hace más de una década, volvía a estar conectado con su familia; de hecho, escribió un libro de su experiencia que su padre transformó en la película de corte autobiográfico Being Charlie, en 2015. El domingo por la noche, Los Angeles Times ya afirmaba que los detectives estaban investigando a alguien de la familia en relación con la muerte, y la revista People adelantó rápidamente que su hijo había cometido el crimen, citando a fuentes cercanas.

Rob Reiner y Michelle Reinerm en un estreno en 2007 en Hollywood, California. John Shearer (WireImage)

Según la web TMZ, los tres, Rob, Michele y Nick, estuvieron juntos el sábado en la fiesta de Navidad que celebró en la ciudad el actor y comediante Conan O’Brien, amigo de la familia. En ella, los dos hombres tuvieron una discusión elevada de tono, tanto que hizo que muchos de los presentes se giraran a escucharlos. Poco después, el matrimonio abandonó la fiesta. En los últimos meses, siempre según el medio estadounidense, Michele había comentado a algunos de sus amigos más cercanos su preocupación por su hijo mediano, por sus problemas de adicciones y de salud mental.

Hijo del célebre actor de comedia Carl Reiner, Rob fue uno de los directores más conocidos y prolíficos de los años ochenta, noventa y dosmil, realizando títulos que calaron en la cultura popular, como las citadas La princesa prometida y Cuando Harry encontró a Sally, pero también adaptaciones de Stephen King como Misery y Cuenta conmigo, y muchas otras como Algunos hombres buenos, Fantasmas del pasado, Un muchacho llamado Norte, Historia de lo nuestro, Ahora o nunca, El presidente y Miss Wade o el falso documental sobre rock Spinal Tap.

Rob y Michele Reiner se casaron en 1989, tras conocerse en el rodaje de Cuando Harry encontró a Sally. Él ya había estado casado, entre 1971 y 1981, con la actriz y directora de la película Big Penny Marshall, a cuya hija adoptó. Después, el matrimonio tuvo tres hijos: Jake, de 34 años, Nick, de 32, y Romy, de 28.

El mundo del cine, la cultura y la política se ha volcado con la muerte de los Reiner, conocidos por su implicación cultural pero también por su activismo. Los Obama se han mostrado “desconsolados”, y también han tenido palabras de cariño hacia ellos la exvicepresidenta Kamala Harris, el gobernador de California, Gavin Newsom, y la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass. En el mundo del cine, han llegado condolencias por parte de actores como Elijah Wood, John Cusack, Josh Gad, James Woods, Christopher Guest y Sean Astin, actor y presidente del sindicato de actores.

Una de las reacciones más polémicas ha sido la del actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ante el que Reiner fue abiertamente contrario. El mandatario escribió en redes sociales que el cineasta y su pareja fallecieron “debido a la ira que provocó en otros a través de su enorme, inflexible e incurable enfermedad que paraliza la mente: Síndrome de Trastorno por Trump”. “Se sabía que había vuelto locas a las personas por su obsesión furiosa contra el presidente Donald Trump”, apuntó el republicano, “a medida que la Administración superaba todas las metas y expectativas de grandeza y, con la Edad de Oro de Estados Unidos sobre nosotros, quizá como nunca antes”. Y sentenció: “¡Que Rob y Michele descansen en paz!”.