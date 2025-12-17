‘Los ilusionistas’, de Marcos Giralt Torrente, se alza con el premio Francisco Umbral

Los ilusionistas (Anagrama), de Marcos Giralt Torrente, se ha alzado este miércoles con el premio Francisco Umbral 2025 al mejor libro del año. Otorgado por la Fundación del escritor y columnista vallisoletano, el fallo anunciado este miércoles destaca que la obra premiada es “una narración magistral sobre un tiempo y una familia que constituye un autorretrato cubista desde una perspectiva singular y, al tiempo, plural”.

Más información Los 50 mejores libros de 2025

Premio Nacional de Narrativa en 2010 por Tiempo de vida, un libro de duelo en el que Giralt Torrente reconstruía la relación con su padre, el pintor Juan Giralt, en Los ilusionistas el autor acomete un retrato de su familia materna. A partir de la relación epistolar de su abuelo, el novelista Gonzalo Torrente Ballester y su primera esposa, Los ilusionistas se centra en las vidas de los cuatro hijos de ese matrimonio. El retrato que Giralt Torrente hace de sus familiares rescata las historias y mitos que sostienen sus vidas. “Pocas veces se encuentra un título para una obra que refleje de manera tan certera el contenido”, añade en el acta del jurado del premio Francisco Umbral, presidido por Manuel Llorente, e integrado por el escritor y exministro César Antonio Molina, los críticos Santos Sanz de Villanueva y Fernando R. Rodríguez Lafuente y la periodista de EL PAÍS, Andrea Aguilar.

Dotado con 12.000 euros, sufragados por el Ayuntamiento de Majadahonda (la localidad donde residió Francisco Umbral y donde se encuentra la biblioteca regional que lleva su nombre), y una escultura de Alberto Corazón, el galardón ha recaído en anteriores ediciones en Rafael Chirbes por En la orilla, Mario Vargas Llosa por Tiempos recios, Álvaro Pombo por Santander, 1936, y Pilar Adón por De bestias y aves. El año pasado se alzó como ganador el ensayo Fuego cruzado, de Fernando del Rey y Manuel Álvarez Tardío.