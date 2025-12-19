Declarada culpable una jueza de Wisconsin por ayudar a un indocumentado a evadir su arresto

Una jueza de Wisconsin fue declarada culpable el jueves por ayudar a un indocumentado a evadir ser arrestado por agentes de inmigración. La magistrada del condado de Milwaukee Hannah Dugan se enfrenta a una pena de hasta cinco años de prisión después de que un jurado determinara que obstruyó los procedimientos oficiales de expulsión del Departamento de Seguridad Nacional y ocultó deliberadamente al hombre de las autoridades en un tribunal en abril pasado. La condena supone una victoria para el Gobierno de Donald Trump, que ha despedido a decenas de jueces que considera proinmigrantes.

El caso se remonta al 18 de abril, cuando Eduardo Flores Ruiz, un mexicano sin papeles, compareció en el tribunal de Dugan para una vista por un caso de violencia doméstica que enfrentaba desde marzo. La jueza supo que varios agentes de inmigración esperaban en el pasillo fuera de la sala a que Flores terminara su audiencia para poder arrestarlo, y salió a confrontarlos.

Durante el juicio, los agentes testificaron que Dugan parecía “enojada” cuando se acercó a ellos y que les preguntó si tenían una orden judicial para detener a Flores Ruiz. La jueza los envió a hablar con el presidente del tribunal, y una vez que regresó a su sala, indicó al abogado del indocumentado que ambos debían salir por una puerta lateral reservada para jurados y empleados judiciales. Flores Ruiz acabó siendo detenido después de que varios agentes lo persiguieran por el juzgado, y desde entonces ha sido deportado.

Hannah Dugan en una ilustración de la Corte de Wisconsin, el 18 de diciembre. Adela Tesnow (AP)

El Departamento de Justicia acusó a Dugan de obstrucción y de esconder a un inmigrante irregular. Los abogados del Gobierno alegaron durante el juicio que la jueza creó una “ruta de escape” para el indocumentado. También reprodujeron un audio en el que se escucha a la magistrada decirle a la taquígrafa del tribunal que ella asumiría “las consecuencias” por sacar a Flores-Ruiz por la parte trasera de la sala.

El jurado, compuesto de siete hombres y cinco mujeres, deliberó durante seis horas el jueves y encontró a Dugan culpable solo del cargo de obstrucción, el cual constituye un delito grave. La magistrada no testificó en su defensa.

El caso de Dugan fue el primero en el que el Departamento de Justicia detuvo a un juez por interferir en la aplicación de la ley de inmigración desde que Trump regresó a la Casa Blanca en enero. Su detención se dio mientras la Administración del republicano prometía investigar y procesar a los funcionarios que no colaboraran con su ofensiva antinmigrante, que desde los primeros meses de su presidencia solo ha escalado.

Las detenciones dentro o a las afueras de los juzgados han continuado y miles de migrantes han sido arrestados mientras acudían a una cita o vista rutinaria. A la vez, el Gobierno ha despedido a más de un centenar de jueces de inmigración que no le son proclives y los ha sustituido con militares, que son más propensos a ordenar las expulsiones que el presidente tanto desea en su campaña para llevar a cabo la “mayor deportación de la historia”.