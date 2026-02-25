El origen y los socios de Análisis Relevante, la empresa investigada en el ‘caso Plus Ultra’ para la que trabajó Zapatero

Junto al administrador único, Julio Martínez, amigo del expresidente, aparece Sergio Sánchez, otro socio con el 25%, excargo del CNI y directivo de Movistar+, que afirma que cobró 18.000 euros en cinco años por sus informes y que jamás le dijeron que la sociedad ingresara dinero de la aerolínea hispanovenezolana

La empresa Análisis Relevante S.L. está en este momento en el epicentro de una investigación judicial secreta en un juzgado de Madrid que trata de determinar si desde la aerolínea hispano-venezolana Plus Ultra ―que recibió un rescate de 53 millones de euros del Gobierno en 2021― se blanqueó dinero opaco procedente de Venezuela. En esta instrucción judicial aparece salpicada la empresa Análisis Relevante, cuyo administrador único es Julio Martínez Martínez, amigo del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. Martínez fue detenido el pasado 11 de diciembre. Su sociedad está siendo investigada por sus vínculos con Plus Ultra y, a pesar de que hasta el momento se creía que él era el único socio, el empresario no estuvo solo en el origen. En los papeles de constitución de la sociedad aparece que el 25% perteneció a Sergio Sánchez, un vocal asesor del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) de 2009 a 2018 (con gobiernos del PSOE y del PP) y que actualmente es director de relaciones institucionales de Movistar Plus.

El germen de la mercantil empezó en noviembre de 2019. Fue en ese momento, antes de la pandemia, cuando un grupo de personas decidió montar una sociedad de análisis y consultoría. Eran Sergio Sánchez, que trabajaba en ese momento en Telefónica, y el empresario alicantino Julio Martínez. Ambos se conocían, según fuentes cercanas, por el entorno de Javier de Paz, amigo personal de Zapatero. De Paz fue también quien presentó a Julio Martínez y al socialista cuando este era aún presidente del Gobierno. Ambos, aficionados a correr al aire libre, comenzaron a hacerlo con frecuencia juntos. Y lo han seguido haciendo durante años.

La idea inicial, según relatan fuentes conocedoras de la misma, era montar una start up que elaborara informes de geopolítica para empresas, sobre todo del Ibex, que pudieran estar interesadas en ese tipo de análisis. Se constituyó en febrero de 2020, según el Registro Mercantil, y desde el inicio fue concebida para que Zapatero fuera un valor activo, un atractivo de la sociedad. Él nunca tuvo participaciones, pero sí estuvo en el punto de partida.

Los informes los elaboraba Sergio Sánchez y los maquetaba la empresa de las dos hijas de Zapatero, What the fav. Luego, según dichas voces, se hacían mailings a grandes compañías para lograr hacerse con una cartera de clientes. Julio Martínez administraba la empresa y se reunía de vez en cuando con Sánchez, según explica este último. En ocasiones, el expresidente Zapatero y Sánchez colaboraban en la elaboración de estos informes, se intercambiaban ideas, escritos, etc.

“Yo mandaba informes cada cierto tiempo”, explica Sánchez por teléfono. “Al principio cada mes. Luego los fui espaciando porque aparentemente no conseguíamos un solo cliente. Hasta el final él me dijo que no había clientes”. Sánchez se mantuvo en la sociedad hasta 2025. “Pensé que era simplemente una apuesta que no estaba funcionando, que no iba a funcionar, y fui haciendo cada vez menos informes hasta que me desvinculé. Facturé por todos estos informes 18.000 euros en esos cinco años. Nunca nadie me dijo que se había usado la empresa para hacer negocios con Plus Ultra, y desconocía lo que se pagó a Zapatero o a la empresa de sus hijas. Yo no administraba la empresa ni tenía conocimiento de nada de esto”, dice. “De hecho, me considero un perjudicado de lo que está sucediendo, porque yo creí hasta el final que eso era una empresa moribunda que en cinco años no había conseguido un solo cliente”.

El expresidente Zapatero cobró de Análisis Relevante casi medio millón de euros en esos cinco años, 460.000 euros. La empresa de sus hijas, unos 200.000 según adelantaron El Mundo y El Confidencial.

La Fiscalía Anticorrupción y la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional llevan meses investigando bajo secreto la actividad de Análisis Relevante. De la veintena de sociedades que están registradas a nombre de Julio Martínez, solo esta, que carece de trabajadores, está domiciliada en Madrid. La sociedad de Martínez empezó a facturar a Plus Ultra, una aerolínea hispano-venezolana, desde el primer año de su fundación. Según asegura Sergio Sánchez, entonces socio con el 25%, él no tenía conocimiento de ello.

Martínez facturaba a la aerolínea por actuar como “conseguidor” en Venezuela, explican fuentes cercanas a la empresa. Era la llave maestra en el régimen chavista para la aerolínea, cuyos principales puentes aéreos conectan España con Venezuela, Perú y Colombia. El alicantino conseguía aplazar deudas de combustible, vuelos de repatriación o permisos de aviación, según afirman fuentes conocedoras de la actividad del empresario, que señalan que tenía múltiples contactos y “mucho poder” con el Gobierno venezolano.

A través de su empresa Análisis Relevante, Martínez logró algo más de 460.000 euros en seis años de Plus Ultra. “Tenía un fijo y luego un variable en función de lo que conseguía”, explican fuentes de la compañía.

Tras la pandemia, la aerolínea pidió ayuda al Estado. En marzo de 2021, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) le concedió un rescate con 53 millones de fondos públicos. Este incluía un préstamo ordinario de 19 millones a cinco años y un préstamo participativo de 34 millones a siete años. La inyección monetaria fue muy polémica por dos cuestiones: las finanzas de Plus Ultra tenían problemas antes de la pandemia, y fue cuestionado que se tratara de una empresa “estratégica” por su tamaño y los pocos vuelos que llevaba a cabo. El carácter estratégico de Plus Ultra fue defendido por el entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, hoy en prisión.

En un ordenador de la casa de Julio Martínez, requisado tras su detención, exoste un borrador de contrato en el que se fija una comisión del 1% para él si logra el rescate de la aerolínea. Fuentes cercanas a Martínez niegan la validez de este documento, si bien los pagos de Plus Ultra a Análisis Relevante coinciden más o menos con esa cantidad del 1%. La duda está por tanto en qué papel podía jugar el empresario para lograr que el Gobierno decidiera entregar esta ayuda.

El juzgado de instrucción número 15 de Madrid, dirigido por Esperanza Collazo, mantiene desde hace meses secreta la causa en la que está imputado no solo Martínez, sino también el presidente de la compañía de aviación, Julio Martínez Sola (comparten nombre y apellido, pero no parentesco), el consejero delegado, Roberto Roselli, y un abogado de la capital. Los cuatro fueron detenidos el pasado 11 de diciembre por la UDEF, que practicó un registro en sus domicilios y en la sede de Plus Ultra.

La sospecha de la Fiscalía Anticorrupción está en que parte de los 53 millones de euros que el Gobierno entregó a la aerolínea fueron, en realidad, para lavar dinero supuestamente procedente del régimen de Nicolás Maduro. Los investigadores creen que se hicieron créditos simulados por parte de un financiero llamado Simon Leendert Verhoeven y que el dinero de la ayuda salió de España con fines distintos al de pagar las nóminas y mantener la empresa a flote.

Este miércoles Julio Martínez Sola, presidente de la aerolínea, declarará en la comisión de investigación del Senado. El PP lo ha citado para que responda sobre esta causa, mientras que el próximo lunes tendrá que comparecer también el expresidente Zapatero.