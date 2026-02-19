El PP cita a Zapatero a comparecer en la comisión del caso Koldo del Senado en plena campaña de Castilla y León

El PP citará en la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero el próximo 2 de marzo, en plena campaña de las elecciones de Castilla y León, previstas para el día 15. La portavoz popular en la Cámara alta, Alicia García, ha anunciado este jueves la citación del expresidente socialista, a quien ha acusado de “estar de sospechas de corrupción hasta las cejas”. “La huida de Zapatero ha llegado a su fin”, ha subrayado.

García ha recalcado que en el Senado el expresidente “tendrá la obligación legal de decir la verdad, responder por los posibles beneficios que pudo obtener por el rescate de Plus Ultra y sus favores a la narco dictadura de Maduro, y por el botín que pudieron obtener [el presidente del Gobierno, Pedro] Sánchez y el PSOE por ello”. El PP incluyó hace unas semanas el nombre de Zapatero en la lista de comparecientes, pero no ha sido hasta ahora que le ha puesto fecha a su citación.

Este mismo jueves, los populares han anunciado que también tendrá que declarar en la comisión de investigación el “posible testaferro” de Zapatero, Julio Martínez, conocido como Julito. Está citado para el próximo jueves 26 de febrero. El empresario, es amigo personal del expresidente del Gobierno socialista José Luis Rodríguez Zapatero, con quien suele salir a correr. Fue detenido el 11 de diciembre junto a los directivos de la compañía Plus Ultra. La Policía encontró en su vivienda unos 300.000 euros en efectivo.

Además de Zapatero y Martínez, deberá acudir también al Senado el presidente de la aerolínea Plus Ultra, quien está citado para el miércoles 25 de febrero. Estas tres comparecencias se suman al centenar de personas que han pasado por la Cámara alta desde que se abrió la comisión de investigación hace 20 meses.