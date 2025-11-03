Claudia Montes en la comisión del ‘caso Koldo’ en el Senado: “Koldo me hacía hasta 21 videollamadas por WhatsApp para ver cómo iba en ropa interior”

Claudia Montes ha acusado a Koldo García de acoso en la comisión de investigación que lleva el sobrenombre del asesor de confianza de José Luis Ábalos en el Senado, en la que además ha desvinculado su contratación durante más de dos años en la empresa pública Logirail, dependiente del Grupo Renfe, de un supuesto enchufismo ordenado por José Luis Ábalos por el ex ministro de Fomento además de secretario de Organización del PSOE. Montes ha asegurado en la primera sesión de la comisión del caso Koldo del Senado tras la comparecencia de Pedro Sánchez que pidió la baja laboral “por el acoso laboral” al que le sometió la mano derecha de Ábalos: “Koldo me hacía hasta 21 videollamadas por WhatsApp para ver cómo iba en ropa interior, cómo iba al trabajo todos los días... Llegó un momento que no podía más. Me fui a las vías de tren y me quise tirar”, ha sostenido mientras justificaba que no llamó a Ábalos para informarle de sus “problemas” debido a que “ya estaba con el caso Delcy y las mascarillas”. El Tribunal Supremo ha propuesto juzgar este lunes al exministro, su exasesor y al empresario Víctor de Aldama por las irregularidades en la compra de mascarillas por los delitos de cohecho, organización criminal, tráfico de influencias y malversación.

La compareciente ha achacado el acoso a su denuncia de un presunto caso de corrupción que detectó en Logirail y ha asegurado que también lo sufrió en el trabajo por parte de Óscar Gómez Barbero, en ese momento director general de la filial de Renfe antes de ascender como director general de Negocios y Operaciones de la compañía. “Era un secreto a voces. No quería ser cómplice. Veía que se modificaban fichas de contratos, se modificaban cantidades, faltaba dinero…“, ha afirmado en el Senado, donde ha señalado a Gómez Barbero de amañar contratos y cobrar mordidas.

Montes ha mantenido que no fue consciente de “nada irregular” en su contratación. Sin embargo, según los mensajes de WhatsApp recopilados por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), Ábalos propuso su contratación a García en un mensaje del 8 de octubre de 2019: “¿A la de Gijón no la pueden contratar en Renfe, ADIF o alguna de sus subcontratadas?”. “Lo arreglo”, respondió el asesor. “Si ellos lo hicieron, fue a espalda mía. Yo no fui consciente. La empresa dijo que valoraron mi experiencia laboral y que era apta para el puesto”, ha asegurado Montes en su comparecencia en la Cámara alta, donde ha indicado que trabajó en la firma pública desde finales de 2019 hasta febrero de 2022. Un periodo en el que ha explicado que empezó “como encargada de los trenes turísticos de lujo” hasta que ascendió a supervisora.

“Me trataban como una trabajadora más, en esa empresa no hay que entrar con oposición”, ha esgrimido. Montes ya reconoció ante el magistrado Leopoldo Puente que pidió ayuda al exministro para que le buscara trabajo y que lo logró gracias a la mediación de su exasesor en la filial de Renfe, aunque en el Senado ha insistido que fue por méritos propios y por su curriculum y que no fue colocada a dedo.

Además, ha explicado que conoció a Ábalos en un mitin en Asturias en 2019 y que captó la atención del número tres del PSOE en un momento de vulnerabilidad. “Tenía un problema personal, debía dos meses de alquiler y estaba sin trabajo. Me vio llorando, me cogió por el brazo, me apartó, me preguntó y que un ministro se preocupe así por ti... Me vine abajo y le conté mi situación. Me dijo que no me preocupara, me pidió el número de cuenta y me ofreció ayuda económica”. A los días, García le hizo una transferencia de 1.300 euros.

La militante socialista ha recalcado que su relación con Ábalos no fue más allá de la amistad. “Me gustaba cómo me trataba, pero no me gustó como hombre. No me atrajo. No llegamos a tener una relación íntima. Yo tengo marcas en mi cuerpo, un lunar muy grande en una parte específica. Podrían preguntarle a él por aclarar”, ha dicho ante las caras de asombro de los senadores de la comisión. La misma escena se ha producido cuando ha apuntado que Ábalos supuestamente le dijo que había “otras dos Claudias”.

Ábalos ha presentado una demanda de conciliación contra Montes por las calumnias e injurias que, sostiene, ha vertido contra él y García en diferentes entrevistas en las que culpó al entonces asesor de acosarla laboral y sexualmente y al exministro de permitir ese trato. Ábalos explicó al juez que se conocieron en un acto del PSOE en Gijón y que luego tuvieron contacto por Instagram, pero aseguró que nunca más se han visto y que no tuvo nada que ver en su contratación en Logirail.

Montes ha declarado, sin aportar pruebas, que Ábalos le dijo que el presidente del Gobierno “lo sabía todo de la corrupción” y que el exministro le advirtió de posibles represalias por su denuncia de supuestos amaños en Logirail. “El Gobierno irá a por ti”, ha dicho que le trasladó Ábalos. La afiliada del PSOE ha justificado que esas conversaciones no las tiene grabadas a diferencia de otras: “Cuando me sentí engañada y utilizada por él, [Ábalos], empecé a grabarlo”.

En su alegato final, Montes ha reprochado a Ana Beltrán, senadora del PP presente en la sala, como a otros senadores sin citarlos por su nombre que se hayan referido a ella como “prostituta” o “señorita de compañías”. “Hay un vídeo, lo tengo en el móvil, si quiere se lo enseño, donde usted se refiere a mí como señorita de compañía y me nombra con Jessica y con todas. Me gustaría que hicieran un examen de conciencia y que por favor ya no se refirieran a mí como prostituta”, ha pedido Montes. Antes, dentro de su interés en “restablecer” su “honor” y “quede claro” que no ejerce la prostitución, ha reprochado a la senadora socialista María del Lirio Martín el trato de su partido. “[El PSOE] tiene que hacer examen de conciencia, no me han arropado en ningún momento. Me ha faltado el apoyo de todas las feministas, me lo he tragado sola en mi casa escuchando barbaridades de mi persona. Me faltó escuchar el ‘hermana yo sí te creo”, le ha espetado.