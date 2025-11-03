El Supremo propone juzgar a Ábalos, Koldo García y Aldama por la compra de mascarillas

El magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha propuesto juzgar este mismo lunes al exministro de Transportes José Luis Ábalos, al que fuera su exasesor Koldo García y al empresario Víctor de Aldama por la pieza principal que se inició con la investigación del caso Koldo y que tiene que ver con las irregularidades en la compra de mascarillas. El juez cree que existen delitos de cohecho, pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos porque el exministro favoreció “acceso preferente” a los contratos de la Administración pública al empresario a cambio “del correspondiente beneficio económico” que se tradujo en dinero en efectivo o alquileres vacacionales.

El pasado 23 de septiembre, el juez Puente decidió dividir en dos la investigación que mantenía el alto tribunal contra Ábalos, Koldo, Aldama y también el ex secretario de Organización Santos Cerdán para analizar, por un lado, las comisiones cobradas por los contratos sanitarios y los términos de esa contratación a la empresa de Aldama y, por otro, los supuestos amaños de obras públicas que afectaban de lleno a Cerdán. Esta segunda parte de las diligencias que mantienen al ex secretario de Organización en prisión provisional y que afectan a empresas de la construcción está todavía en una fase más inicial de la investigación. Sin embargo, lo que tiene relación con la gestión de la pandemia, los favores a Aldama o la contratación de varias mujeres en entidades públicas estaba mucho más avanzado y el movimiento del juez se entendió como un primer paso para acelerar el juicio.

Este 3 de noviembre, el togado de la Sala de lo Penal ha confirmado esas intenciones y ha decidido dictar un auto de procesamiento en el que hace un repaso cronológico de cómo ha ido conduciendo las diligencias hasta acumular los indicios suficientes para llegar a juicio. “El propósito” era “garantizar al Sr. Ábalos Meco el pago de comisiones ilícitas que pudieran derivarse de las gestiones realizadas en favor de los intereses personales del Sr. De Aldama”, indica el escrito.

El juez recoge que el empresario y “nexo corruptor”, a través de su hermano Rubén de Aldama que era escolta en Transportes, entabló una “frecuente relación” con Koldo que le llevó hasta el entonces ministro. En febrero de 2019, donde se ubica el inicio de la trama, los tres realizaron un primer viaje a México y, dice el magistrado, vieron “la oportunidad de obtener un beneficio económico” de sus propias relaciones.

Como parte de este trato, Aldama abonó 10.000 euros en metálico al exasesor ministerial al menos desde octubre de 2019 y hasta el año 2021. El importe se repartía entre Koldo y Ábalos, y si el empresario no podía efectuar el pago en España “se convino” que “se realizara en la República Dominicana (país en el que sí disponía don Víctor de Aldama de metálico bastante para afrontarlos)”. Para el juez, él tuvo “información previa y privilegiada” sobre las necesidades de la urgencia sanitaria, lo que le permitió “articular una oferta” para “asegurar la perfección del contrato”.

La mercantil Soluciones de Gestión (propiedad de Aldama) se hizo con los contratos de Puertos del Estado (8 millones de mascarillas) y de ADIF (5 millones) tras una orden que firmó el ministro para la compra del material sanitario en marzo de 2020.

Los pisos y Jésica Rodríguez

Esta línea de investigación indagó también en la contratación de la que fuera pareja de Ábalos, Jésica Rodríguez, en una empresa pública y en el alquiler de Aldama y sus socios de diferentes inmuebles con los que agasajar supuestamente al ministro. El auto recoge cómo el 24 de abril de 2019 “se concertó un contrato de arrendamiento con opción a compra” de un piso propiedad de Aldama ubicado en el número 164 del Paseo de la Castellana y cuyo precio de adquisición era de 750.000 euros, cantidad “muy inferior a la real del mercado”, señala el juez. Esta transacción no llegó a hacerse, pero Puente lo añade en la lista de indicios.

Como también incluye el alquiler del chalé de La Alcaidesa (Cádiz), en el que Ábalos y su familia se alojó un verano, después de que Aldama lo hubiera comprado a través de una de sus empresas o las supuestas gestiones que hizo el exministro en el rescate de Air Europa, incluida la publicación de una nota de prensa que tranquilizara a los acreedores de la mercantil que estaba en una situación delicada durante la pandemia, a cambio del “gratuito disfrute de un chalé vacacional en Marbella para sí mismo y su familia” entre el 12 y el 23 de agosto de 2020. Fueron 8.900 euros de arrendamiento.

La mujer con la que Ábalos mantuvo una relación sentimental durante los años que ocupó Transportes, Jésica Rodríguez, también vivió en un piso en el Edificio Torre de Madrid (en Plaza de España), entre marzo de 2019 y marzo de 2022, alquilado por un socio de Aldama. En total, pagaron 82.248 euros por el alquiler que estaba a medio camino entre Ferraz y el Congreso de los Diputados.

“Paralelamente el Sr. Ábalos Meco habría desplegado su influencia como ministro del Gobierno de España”, indica el juez al referirse también a la contratación de Rodríguez en dos empresas públicas. No tuvo que “superar ninguna clase de proceso de selección” y ni siquiera acudió “ni un solo día a sus respectivos centros de trabajo”. Estuvo a sueldo de dos empresas públicas: primero, Ineco (del 1 de marzo de 2019 hasta 28 de febrero de 2021, percibiendo 18.100 euros brutos al año), y cuando se le acabó este contrato entró en Tragsatec (desde que marzo hasta septiembre de 2021 con un salario mensual de 1.173 euros).

El magistrado recuerda, igualmente, la contratación de Claudia Montes, la que fuera Miss Asturias en 2017 y con la que el exministro “mantenía alguna clase de relación personal previa”. Ella sí acudió a su puesto de trabajo, pero su contratación en la pública Logirail fue discrecional y fraudulenta, entiende el juez.

El escrito menciona asimismo las gestiones en favor de una deuda tributaria que mantenía una de las empresas de Aldama a través de Carlos Moreno, jefe de gabinete de la ministra de Hacienda, con quien el empresario logró reunirse; así como los certificados de movilidad que Koldo conseguía a Aldama durante el confinamiento.

El juez Puente da relevancia a la declaración de confesión de Aldama que vertebra parte de los indicios que posteriormente la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha ido colocando en sus informes. Fue él quien confirmó que pagó en efectivo a Ábalos y a Koldo y quien aportó algunos de los contratos al Supremo como el firmado con el exministro en el Paseo de la Castellana. No obstante, dice Puente que estas declaraciones “relevantes” de Aldama para el “esclarecimiento de lo que pudo haber sucedido, en absoluto resultan autoexculpatorias” y por eso lo procesa a él también.

El Supremo pone el foco en el patrimonio del exministro, quien sigue aforado como parte del Grupo Mixto en el Congreso de los Diputados, del que descuadran cerca de 95.000 euros y todos los ingresos en efectivo que realizó durante años. Indica que su exasesor pudo ser la persona que sufragó durante ese tiempo parte de su vida con el dinero que Aldama le iba dando en efectivo. Puente da ahora diez días a la Fiscalía y a las acusaciones populares que tendrán que presentar los escritos de acusación en ese plazo, como paso previo a la apertura del juicio oral.