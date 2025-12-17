Ayuso carga contra Sánchez en su balance anual: “Somos un Gobierno extraño porque cumple su programa electoral y aprueba presupuestos”
El 2025 toca a su fin y la presidenta repasa su mandato en una comparecencia desde la Real Casa de Correos de la Puerta del Sol
Aunque la atención está puesta en lo que suceda este domingo en Extremadura, con posibles efectos a medio plazo en el tablero nacional, partidos e instituciones aprovechan estos días para cerrar un curso político situado en el ecuador de la legislatura y marcado por la tensión. Tras el balance presentado el lunes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este miércoles es el turno de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Su constante confrontación con el Ejecutivo central opaca, en muchas ocasiones, la gestión. Desde la Puerta del Sol, trata de demostrar que ha hecho los deberes al recalcar un alto grado de ejecución del programa con el que concurrió a las elecciones.
Según los datos que expone, ha puesto en marcha 446 de las 459 medidas comprometidas, es decir, un 97%. Aunque de ellas, cerca de 200 continúan en fase de desarrollo tras haberse activado en los últimos meses. Aun así, ha utilizado estas cifras para sacar pecho frente a Sánchez. Nada más empezar su comparecencia, ha iniciado su ofensiva contra el Ejecutivo central: “Nosotros somos un Gobierno inconformista, un Gobierno apasionado, y que trabaja con rigor. Somos un Gobierno extraño en estos tiempos porque cumple su programa electoral, aprueba presupuestos, se reúne con los grupos de la oposición, da ruedas de prensa sin elegir a qué medios contestar, celebra cada año los debates del Estado de la región, evita el boicot de eventos de interés público, no gasta lo que no tiene, tiene planes concretos de futuro”.
