Raúl Romojaro, nombrado director de PRISA Motor

El transversal de PRISA Media especializado en el mundo del Motor es una referencia de la información del sector de la automoción

PRISA Media ha nombrado a Raúl Romojaro director de PRISA Motor, la plataforma transversal que engloba toda la información de producto del sector del motor en los medios del grupo -EL PAÍS, As, Cinco Días, Cadena SER y El HuffPost- y, como refuerzo a la estructura, Alfredo Rueda asume la responsabilidad de jefe de sección.

El presente año ha servido para afianzar a PRISA Motor como uno de los referentes de la prensa especializada, con una audiencia media mensual, según los datos del auditor GFK hasta finales del pasado mes de octubre, de 2,2 millones de usuarios únicos, que consumieron de promedio 5,7 millones de páginas vistas al mes. Resulta muy destacable la duración media de lectura en cada página vista, que se sitúa en 80 segundos para auparse hasta el liderato de esta medición durante varios meses del ejercicio.

Con el nombramiento de Romojaro y Rueda se avanza en los objetivos de un proyecto que nació en 2021 con el objetivo de convertirse en referente del periodismo de automoción en España. Además de noticias, reportajes, novedades, análisis de modelos y comparativas de producto, también elabora informaciones relacionadas con las nuevas tecnologías, con una atención prioritaria a la eficiencia energética en la movilidad. Todo ello, adaptado a múltiples narrativas, desde el texto al vídeo, pasando por las redes sociales. En ese sentido, la distribución audiovisual ha experimentado un crecimiento significativo en este tiempo, incluyendo formatos cortos y dinámicos que atraen una audiencia más joven.

Por otro lado, se trata de un proyecto que busca desarrollar todo lo relacionado con el motor, incluyendo desde la información sobre el avance de la electrificación de la movilidad a contenidos prácticos y consejos para conductores, mantenimiento de vehículos y seguridad vial. Y, por supuesto, las pruebas de vehículos y todas las novedades de la industria.

Además, los Premios PRISA Motor se han consolidado ya como la gran cita anual para reconocer lo mejor del sector de la automoción en diseño, prestaciones, innovación y sostenibilidad, un encuentro imprescindible para la industria.

Durante 2025, el equipo de PRISA Motor ha asistido a un centenar de presentaciones de nuevos productos, tanto nacionales como internacionales, y probado cerca de 80 modelos entre los más destacados del panorama automovilístico, para ofrecer a los lectores información pormenorizada sobre una actividad relevante económica, industrial y socialmente.

Biografías

Raúl Romojaro inició su trayectoria periodística en el diario AS, al que se incorporó en 1988, siempre especializado en la información de Motor (competición y producto). Hasta 1996, fue enviado especial a los grandes premios de motociclismo, tarea que compaginó con la subdirección de las revistas Top Auto y Top Moto, dentro del Grupo Semana. En 1998 fue nombrado responsable de la sección de Motor de AS, pasando a ejercer de redactor jefe de la misma en 2004. En 2015 se encargó del desarrollo de la web ‘El Motor’, hasta su regreso a AS en 2020. Ya en 2021 retomó el proyecto transversal de PRISA Motor, también como redactor jefe, pasando a ejercer la subdirección del proyecto un año después.

Alfredo Rueda, forma parte del equipo de redacción de PRISA Motor desde febrero de 2022. Su experiencia profesional comenzó en los Servicios Informativos de Radio España, como redactor y locutor en el ámbito de la información general, antes de dar el salto definitivo al mundo del motor. Su vínculo con el automovilismo se consolidó en 2000 en el Departamento de Prensa del circuito del Jarama. Dos años después, se incorporó a la Real Federación Española de Automovilismo, donde desempeñó labores de redacción y comunicación institucional. En 2003 trabajó como redactor jefe en la revista Ada (Ayuda del Automovilista) y, posteriormente, en la revista Motor 16. En 2007 se incorporó a las redacciones de Auto Bild 4x4, Auto Bild y Top Gear (del grupo Axel Springer España).