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Barcelona - Sevilla en directo, el partido de la Liga en vivo

Los de Flick buscan una victoria que les devuelva la ventaja de cuatro puntos sobre el Madrid y los de Almeyda quieren tres puntos que les alejen del descenso

Los jugadores del Barcelona durante el entrenamiento previo al partido contra el Sevilla. Enric Fontcuberta (EFE)
J. M. Benítez
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El Barcelona y el Sevilla se miden este domingo a partir de las 16.15 en el Camp Nou en la jornada 28 de la Liga. Los de Flick buscan una victoria que les devuelva la ventaja de cuatro puntos sobre el Madrid, que venció el sábado al Elche por 4-1. Los de Almeyda por su parte quieren tres puntos que les alejen del descenso y les permita mirar hacia arriba en la clasificación. En el partido de ida en el Sánchez Pizjuán, los andaluces se impusieron con un contundente 4-1. Los azulgrana llegan tras un empate ante el Newcastle en la ida de los octavos de final la Champions (1-1). Los sevillistas llegan tras empatar en casa ante el Rayo Vallecano, también por 1-1.

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J. M. Benítez
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¡Buenas tardes y bienvenidos al partido Barcelona - Sevilla!

Los de Flick buscan una victoria que les devuelva la ventaja de cuatro puntos sobre el Madrid, que venció el sábado al Elche por 4-1. Los de Almeyda por su parte quieren tres puntos que les alejen del descenso y les permita mirar hacia arriba en la clasificación. En el partido de ida en el Sánchez Pizjuán, los andaluces se impusieron con un contundente 4-1.

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