León XIV se traslada al apartamento en el Palacio Apostólico 10 meses después de ser elegido Papa

El papa León XIV tomará posesión del apartamento papal del Palacio Apostólico del Vaticano y se trasladará a vivir a la residencia oficial de los pontífices, acompañado de un reducido grupo de colaboradores de su confianza, 10 meses después de ser elegido pontífice. Lo ha confirmado el director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede. Hasta ahora, el pontífice estadounidense, que fue elegido para suceder a Francisco el pasado mayo, estaba viviendo en un apartamento en el Santo Oficio, dentro del Vaticano, el mismo lugar en el que ha vivido los últimos tres años, cuando era prefecto del Dicasterio para los Obispos.

Durante este tiempo, han estado haciendo obras para rehabilitar el apartamento oficial de los papas, que se encontraba considerablemente deteriorado, con goteras y humedades, sobre todo porque llevaba más de 10 años cerrado, ya que Francisco había optado en 2013, cuando fue elegido, por vivir en una residencia para sacerdotes que se encuentra dentro del Vaticano, la Casa Santa Marta, donde estaba más acompañado.

El apartamento papal se encuentra en la conocida como Terza Loggia del Palacio Apostólico. Está compuesto por diferentes estancias, entre ellas una biblioteca, una capilla y el estudio privado, desde donde cada domingo se asoma a la plaza de San Pedro para rezar el Ángelus con los fieles.

Para que el apartamento fuera habitable ha sido necesario renovar todos los circuitos eléctricos y de fontanería. El primer papa que trasladó su residencia a este espacio del Palacio Apostólico fue Pío X, en 1903. Por el momento, la Santa Sede no ha precisado dónde estará la habitación privada del pontífice.

En enero la prensa italiana señaló que el Papa podría instalarse en la zona de la buhardilla del palacio, un lugar que ofrece más privacidad y apenas es visible desde el exterior. Los medios locales también habían apuntado que el pontífice había instalado un gimnasio en su residencia para practicar deporte. El Papa siempre ha mostrado su pasión por el deporte y la actividad física, en particular el tenis y la natación.

En las últimas semanas se habían visto operarios trabajando en grúas en el Palacio Apostólico, asegurando los alféizares y controlando el estado del tejado, señal de que las obras estaban terminando.

El lugar de residencia del nuevo pontífice ha despertado gran expectación desde el principio, sobre todo teniendo en cuenta que el papa Francisco había rechazado el apartamento oficial y se había trasladado a un espacio mucho más austero. Por otro lado, el apartamento papal está especialmente adaptado para facilitar el trabajo diario de los papas y, entre otras cosas, garantiza un aislamiento mayor, ya que en general nadie entra en esa zona, a excepción del círculo de confianza del pontífice.