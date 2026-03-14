Última hora del ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán, en directo | Atacada con misiles la Embajada de EE UU en Bagdad

El precio del crudo se dispara un 37%, con el barril sobre los 100 dólares

La guerra que se libra por parte de Estados Unidos e Israel contra Irán desde el pasado 28 de febrero ha disparado el precio del petróleo en tan solo dos semanas un 37%, con el barril en torno a los 100 dólares y una subida en el año del 64%.

Desde el estallido de la guerra, el precio del petróleo brent, de referencia en Europa, ha tenido un continuo vaivén según la evolución de la tensión en Oriente Próximo y las distintas declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la duración del conflicto.

El pasado lunes, el brent escaló un 30% y llegó a 119,50 dólares, lo que produjo el desplome de los mercados bursátiles, sin embargo, ese mismo día Trump afirmó que la guerra con Irán estaba prácticamente terminada y el crudo comenzó a caer y llegó a los 90 dólares. La volatilidad de ese día permitió que el brent registrara primero la mayor subida de su historia, de 26,7 dólares, y después también la mayor caída intradía.

El martes, el brent siguió retrocediendo posiciones y se desplomó un 11,28%, hasta 87,80 dólares, aún con la idea lanzada por Trump de que la guerra sería breve.

Estas bajadas no duraron mucho, ya que un día después, el miércoles, el petróleo volvía a subir más del 5% y el barril se acercaba a los 93 dólares, a pesar de que la Agencia Internacional de la Energía (AIE) había anunciado que liberaba 400 millones de barriles, la mayor intervención de reservas de la historia.

En la madrugada del jueves, el barril alcanzaba los 101,59 dólares, un alza que se moderaba a lo largo de la mañana, pero que volvía a coger fuerza después de que el nuevo líder supremo de Irán, Mojtabá Jameneí, dijera que el estrecho de Ormuz debe permanecer cerrado, lo que llevó de nuevo al crudo a los 101 dólares.

En paralelo al brent, el West Texas, de referencia en Estados Unidos, ha registrado fuertes oscilaciones, y actualmente cotiza en el entorno de los 97 dólares.

Las exportaciones de crudo de Oriente Próximo, que normalmente dependen del estrecho de Ormuz, son de aproximadamente 16 millones de barriles diarios. (Efe)