Última hora del ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán, en directo | Atacada con misiles la Embajada de EE UU en Bagdad
Washington bombardea la estratégica isla petrolera iraní de Jarg y a milicia proiraní en la capital iraquí
Momentos clave
La Embajada de Estados Unidos en Bagdad ha sido atacada en la madrugada de este sábado con misiles. Hasta el momento no se ha informado de los daños y solo es visible una columna de humo que sale del edificio, según Reuters. Horas antes, Donald Trump había anunciado el bombardeo estadounidense de la isla de Jarg, la gran terminal petrolera de Irán. El mandatario prometió además que “los buques de la Armada empezarán pronto a escoltar barcos a través del estrecho de Ormuz”.
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Hamás pide a Irán que cese los ataques contra los países árabes y “preservar la hermandad”
La organización islamista Hamás ha pedido este sábado en un comunicado a Irán que cese sus ataques contra los países vecinos árabes “para preservar los lazos de hermandad entre ellos”.
“Al mismo tiempo que afirma el derecho de la República Islámica de Irán a responder a esta agresión por todos los medios disponibles (...). El Movimiento exhorta a los hermanos en Irán a evitar atacar a los países vecinos e insta a todos los Estados de la región a cooperar para detener esta agresión y preservar los lazos de hermandad entre ellos”, recoge su nota.
Además de bombardear a Israel, el régimen iraní ha estado atacando en estos primeros 15 días de guerra a países del Golfo Pérsico como Emiratos Árabes, Kuwait, Qatar o Irak, lugares donde Estados Unidos tiene importantes bases militares.
El nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Jameneí, esta semana amenazó con seguir atacando las bases estadounidenses en la región y mantener cerrado el estrecho de Ormuz, por donde pasa el 20% del petróleo mundial.
Hamás en su mensaje también indica que está siguiendo “con profunda preocupación la guerra en curso en la región” y reiteraron su condena “a la agresión estadounidense-sionista” contra Irán, “que viola las normas del derecho internacional, y amenaza la paz y la seguridad en la región y el mundo”. (Efe)
Recep Tayyip Erdogan lleva más de dos décadas perfeccionando el arte de la ambigüedad estratégica. Pero la guerra contra Irán lo ha situado en una cuerda floja más fina que cualquiera de las que haya cruzado antes. No se trata simplemente de elegir entre aliados y enemigos. Está gestionando, al mismo tiempo, cinco cables en tensión. Y, fiel a su estilo, Erdogan parece avanzar en puntillas, calculando que el caos puede servirle más de lo que le amenaza.
El precio del crudo se dispara un 37%, con el barril sobre los 100 dólares
La guerra que se libra por parte de Estados Unidos e Israel contra Irán desde el pasado 28 de febrero ha disparado el precio del petróleo en tan solo dos semanas un 37%, con el barril en torno a los 100 dólares y una subida en el año del 64%.
Desde el estallido de la guerra, el precio del petróleo brent, de referencia en Europa, ha tenido un continuo vaivén según la evolución de la tensión en Oriente Próximo y las distintas declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la duración del conflicto.
El pasado lunes, el brent escaló un 30% y llegó a 119,50 dólares, lo que produjo el desplome de los mercados bursátiles, sin embargo, ese mismo día Trump afirmó que la guerra con Irán estaba prácticamente terminada y el crudo comenzó a caer y llegó a los 90 dólares. La volatilidad de ese día permitió que el brent registrara primero la mayor subida de su historia, de 26,7 dólares, y después también la mayor caída intradía.
El martes, el brent siguió retrocediendo posiciones y se desplomó un 11,28%, hasta 87,80 dólares, aún con la idea lanzada por Trump de que la guerra sería breve.
Estas bajadas no duraron mucho, ya que un día después, el miércoles, el petróleo volvía a subir más del 5% y el barril se acercaba a los 93 dólares, a pesar de que la Agencia Internacional de la Energía (AIE) había anunciado que liberaba 400 millones de barriles, la mayor intervención de reservas de la historia.
En la madrugada del jueves, el barril alcanzaba los 101,59 dólares, un alza que se moderaba a lo largo de la mañana, pero que volvía a coger fuerza después de que el nuevo líder supremo de Irán, Mojtabá Jameneí, dijera que el estrecho de Ormuz debe permanecer cerrado, lo que llevó de nuevo al crudo a los 101 dólares.
En paralelo al brent, el West Texas, de referencia en Estados Unidos, ha registrado fuertes oscilaciones, y actualmente cotiza en el entorno de los 97 dólares.
Las exportaciones de crudo de Oriente Próximo, que normalmente dependen del estrecho de Ormuz, son de aproximadamente 16 millones de barriles diarios. (Efe)
Israel mata a 12 trabajadores sanitarios en un bombardeo en el sur de Líbano
El ministerio de Sanidad libanés ha denunciado durante la madrugada del sábado un bombardeo israelí que ha matado a doce trabajadores sanitarios en el sur de Líbano. En un comunicado, el ministerio asegura que las tropas israelíes han atacado “el centro de atención primaria” del municipio de Burj Qalaouiye, a unos diez kilómetros de la frontera con Israel, resultando en el “martirio” de “médicos, paramédicos y enfermeras que estaban de turno”.
La nota detalla que “las operaciones de rescate en busca de personas desaparecidas” seguían en marcha a primera hora del sábado. Se trata del segundo ataque contra personal sanitario en pocas horas contra la misma zona, después de que las tropas israelíes atacaran poco antes, siempre según las autoridades sanitarias libanesas, un puesto de paramédicos en el municipio de Souane, cercano al anterior. La agresión mató a otros dos paramédicos, en este caso afiliados a las instituciones médicas de la organización político-militar Hezbolá, en guerra con Israel, y su aliado Amal.
El viernes, el ministerio de Sanidad había asegurado que la ofensiva israelí sobre Líbano, iniciada el 2 de marzo, había matado a 18 paramédicos, además de un total de 773 personas y 98 niños. Los últimos ataques registrados sitúan en la treintena la cifra de paramédicos muertos en menos de dos semanas de campaña israelí, que ha provocado también el cierre de cinco hospitales e incluye entre su lista de objetivos infraestructura civil, como las instituciones financieras asociadas a Hezbolá o como un puente, que atraviesa el río Litani, que Israel atacó el viernes alegando que la milicia lo utilizaba para “prepararse para los combates”.
En la localidad israelí de Zarit, a apenas 650 metros de Líbano, salir de casa implica ponerse en peligro. Los cohetes, drones y proyectiles antitanque que Hezbolá dispara a diario desde que, hace casi dos semanas, se sumó a la guerra en apoyo de Irán llegan en cuestión de segundos. A menudo, el aviso de alerta máxima aparece en el móvil a la vez que ululan las sirenas antiaéreas y la estela del proyectil de Hezbolá se dibuja en el cielo. Hasta cinco veces en una hora, seguidas de escasos momentos de calma relativa. Por eso, aquí, en Zarit; en Metula (otra localidad que roza con Líbano); en la más grande Kiriat Shmona (y, en general, en toda la franja de oeste a este a pocos kilómetros de la frontera), apenas se ven civiles en las calles y carreteras, pese a que la población no ha sido evacuada, a diferencia de octubre de 2023, cuando Israel desplazó a más de 60.000 personas a hoteles y apartamentos a partes más seguras del país.
La escuela judía de Ámsterdam tras la explosión, este sábado. / MICHEL VAN BERGEN / EFE
Una explosión causa daños en una escuela judía de Ámsterdam
Una explosión ha causado leves daños en una escuela judía en el sur de Ámsterdam en la madrugada de este sábado. No se han registrado heridos. La alcaldesa de la ciudad, Femke Halsema, ha asegurado en un comunicado que se trata de “un ataque deliberado contra la comunidad judía”.
El viernes por la noche, una sinagoga del centro de Róterdam también había sido objeto de un incendio, lo que llevó a reforzar la seguridad en otros edificios judíos de la capital neerlandesa
“Se trata de un acto cobarde de agresión contra la comunidad judía”, afirma la alcaldesa Halsema. “La población judía de Ámsterdam se enfrenta cada vez más al antisemitismo. Esto es inaceptable”. (Reuters)
Hay un misterio alrededor del paradero de Mojtaba Jameneí, hijo del fallecido ayatolá Ali Jameneí y elegido como el nuevo líder supremo de la República Islámica. No hay ningún rastro suyo desde el bombardeo que mató a su padre y a otros miembros de su familia, incluida su esposa. En el que fue el primer día de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, el pasado 28 de febrero, el complejo residencial donde se encontraba el antiguo mandatario y su heredero quedó casi completamente destruido. Diversos miembros de la estructura de poder del régimen y de la Guardia Revolucionaria también murieron. Jameneí hijo, según funcionarios del régimen, está herido “levemente”. Sin grabar ningún mensaje en vídeo ni en audio, el sucesor, de 56 años, ha supuestamente dado sus primeras palabras al pueblo iraní desde su elección el pasado domingo. En realidad, fueron atribuidas a él y leídas por una presentadora en la televisión estatal con su foto de fondo al lado de la bandera iraní.
Vídeo | La isla de Jarg, el “sustento vital” para Irán que Trump ha atacado
La pequeña isla, por la que Irán exporta más del 90% de su crudo y que supone una pieza clave para la economía del país, se ha convertido en el más reciente objetivo de los bombardeos de Estados Unidos.
El estallido de la guerra entre Irán, Israel y Estados Unidos ha vuelto a situar al Cáucaso Sur en el escenario de una posible crisis regional. Aunque Armenia no participa directamente en el conflicto, tampoco puede permitirse ignorarlo: con solo dos fronteras abiertas, al norte con Georgia y al sur con Irán, mientras que las del oeste con Turquía y del este con Azerbaiyán permanecen cerradas. Ese frágil equilibrio regional convierte a Armenia en un actor especialmente expuesto a las consecuencias geopolíticas de una Irán inestable.
Estados Unidos ha golpeado a Irán donde más le duele. Este viernes, Donald Trump ha anunciado el bombardeo de objetivos militares en la isla de Jarg, la principal terminal petrolera del país y por la que pasa el 90% de sus exportaciones de crudo, en un paso como represalia por las medidas de Teherán para bloquear el estratégico estrecho de Ormuz y que representa una escalada de su guerra contra ese país. El mandatario ha precisado que los proyectiles han evitado tocar las instalaciones petroleras. Las fuerzas estadounidenses habían evitado en las primeras dos semanas de guerra golpear un punto vital de la economía iraní y del sector energético mundial.
Buenos días. Arrancamos la narración en directo de la última hora del conflicto en Oriente Próximo, en este sábado 14 de marzo. Esta madrugada, la Embajada de Estados Unidos en Bagdad ha sido atacada con misiles. Hasta el momento no se ha informado de los daños.
Estados Unidos, por su parte, atacó la isla iraní de Jarg, corazón de la industria petrolera de la República Islámica, y mató además a tres milicianos proiraníes en el centro de Bagdad.
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