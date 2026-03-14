La ofensiva de EE UU e Israel contra Irán y sus represalias, en imágenes

10 fotosGUERRA CONTRA IRÁNLa ofensiva de EE UU e Israel contra Irán y sus represalias, en imágenes EE UU asegura que ha golpeado más de 90 objetivos militares iraníes en el bombardeo contra la isla de Jarg. Le mostramos las fotos de la jornadaEl País14 mar 2026 - 17:10Actualizado: 14 mar 2026 - 17:19CETCompartir en WhatsappCompartir en FacebookCompartir en TwitterCompartir en BlueskyCompartir en LinkedinCopiar enlaceIr a los comentariosUn hombre permanece sobre los escombros de un edificio destruido en un ataque aéreo israelí en Dahiyeh, los suburbios del sur de Beirut (Irán), este sábado. Hassan Ammar (AP)Equipos de rescate inspeccionan un apartamento dañado en un ataque aéreo en la ciudad portuaria de Sidón (Líbano), este sábado. Mohammad Zaatari (AP)Miembros del personal de la embajada de Estados Unidos en Bagdad (Irak) valoran los daños provocados por un misil, este sábado.Hadi Mizban (AP)Incendio causado por los restos de un dron iraní interceptado tras impactar en una instalación petrolera en Fuyaira (Emiratos Árabes Unidos), este sábado. Altaf Qadri (AP)Edificio dañado tras un ataque con misiles durante la noche que alcanzó una zona residencial cerca de la ciudad de Shoham, en el centro de Israel, este sábado. ABIR SULTAN (EFE)Personal de emergencias inspeccionan un edificio bombardeado en Bachoura (Líbano), este sábado. Adri Salido (Getty Images)Dos columnas de humo se elevan tras un ataque iraní sobre una instalación petrolera en Fuyaira (Emiratos Árabes Unidos), este sábado. Altaf Qadri (AP)Concentración en contra de la guerra en Madrid, este sábado.Andrea ComasImagen satélite de la isla de Jarg (Irán), el 25 de febrero de 2016. 2026 Planet Labs PBC (via REUTERS)Una mujer corre junto a las tiendas de campaña que albergan a personas desplazadas por los bombardeos israelíes en el sur de Líbano, a lo largo del paseo marítimo de la capital libanesa, este sábado. Hassan Ammar (AP)