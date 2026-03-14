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GUERRA CONTRA IRÁN

La ofensiva de EE UU e Israel contra Irán y sus represalias, en imágenes

EE UU asegura que ha golpeado más de 90 objetivos militares iraníes en el bombardeo contra la isla de Jarg. Le mostramos las fotos de la jornada

El País
El País
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