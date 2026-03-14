La Fórmula 1 cancela los grandes premios de Bahréin y Arabia Saudí

La guerra en Oriente Próximo ha llevado a Liberty Media, el promotor del Mundial de Fórmula 1, a cancelar los grandes premios que debían disputarse en Bahréin y Arabia Saudí, los fines de semana del 12 y el 19 de abril, respectivamente. La decisión, que se veía a venir desde hacía días, se hizo oficial este sábado por la noche, cuando el paddock del campeonato se desperezaba en China, donde en unas horas (08:00 horas, Dazn) tendrá lugar la segunda parada del calendario. El conflicto bélico que el 28 de febrero supuso la muerte de Ali Jamenei, el líder supremo iraní, ha provocado que Irán lance contraofensivas en las últimas dos semanas, con ataques en varios objetivos estadounidenses, como, por ejemplo, la embajada ubicada en Manama, la capital de Baréin, así como también los aeropuertos de Dubái, Qatar y varias localizaciones en Arabia Saudí. Ante tanta inestabilidad, al promotor del Gran Circo no le ha quedado otro remedio que cancelar la cuarta y la quinta citas del curso, que no se llevarán a cabo. A diferencia de lo que ocurre con la F1, MotoGP Sports Entertainment, el titular de los derechos de explotación de MotoGP, trabaja en la recolocación del Gran Premio de Qatar, previsto inicialmente para el 12 de abril, para situarlo a finales de año.

Los gestores de la F1 se reunieron la semana pasada en Melbourne, cita del estreno del campeonato, y dónde a muchos ya les costó llegar desde Europa, como consecuencia de la clausura del espacio aéreo en Dubái y Qatar. Allí se estableció un margen de 10 días para concretar definitivamente qué medidas tomar en lo referente a Baréin y Arabia Saudí. Con la cancelación de las carreras en los circuitos de Sakhir y Yedda, el curso quedará limitado a 22 eventos, de los 24 que inicialmente se anunciaron. Este desenlace generará, además, un vacío de más de un mes —33 días—, entre el domingo del Gran Premio de Japón (29 de marzo), y el viernes 1 de mayo, cuando los bólidos vuelvan a salir a la pista, para los primeros entrenamientos libres en Miami.

A diferencia de lo ocurrido en la época del covid, los promotores han optado esta vez por no reemplazar las dos pruebas con otras, por ejemplo, en Europa. La estrategia adoptada ahora no tiene nada que ver con aquella, dado que entonces era imprescindible cuadrar un calendario con un mínimo de paradas, para cumplir con los compromisos adquiridos con las televisiones. Ahora, con 22 grandes premios asegurados, no hay ninguna necesidad de forzar las cosas o llegar a acuerdos económicamente menos atractivos, especialmente por la reducción lógica en el precio de la cuota recibida. La falta de actividad, en cualquier caso, sí afectará de forma decisiva a aquellos equipos, como Aston Martin, Cadillac o Williams, que van muy por detrás de lo inicialmente previsto en el desarrollo de sus monoplazas, y que no podrán experimentar con ellos en condiciones de carrera.