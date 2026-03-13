Sin alternativa a Mercedes: la Fórmula 1 aterriza en China sin rivales para Russell y Antonelli

Por si las críticas de casi toda la parrilla al cambio de escenario propiciado por el nuevo reglamento no hubieran sido suficientemente preocupantes para los promotores del Mundial de Fórmula 1, será mejor que los ejecutivos de Liberty Media se preparen, porque pronto llegará el hastío de la hinchada, que confiaba en que la sacudida en la normativa igualara las cosas todavía más, y que, sin embargo, asiste impotente al paseo que se está dando Mercedes.

El escenario empieza a parecerse peligrosamente al de 2024, curiosamente la primera temporada de la tecnología híbrida en los motores, en la que el equipo de la estrella ganó 16 carreras de 19, y Lewis Hamilton se coronó por primera vez enfundado en el mono del gigante alemán. Luego llegaron otros seis títulos para la escudería de Brackley (Gran Bretaña), antes de que Red Bull y Max Verstappen rompieran la racha, pero ya en 2021. El cojín que Mercedes logró abrir a su espalda tiene unas hechuras similares al que se vio la semana pasada, en el arranque del Mundial, en Melbourne, donde George Russell y Kimi Antonelli monopolizaron la primera línea de la parrilla, el sábado, antes de firmar el primer doblete en dos años, ya el domingo, sin que nadie, ni los actuales campeones (McLaren), ni tampoco Ferrari, pudiera inventarse nada para evitarlo.

En China, ni el alerón trasero de los bólidos rojos, bautizado como ‘Macarena’ por el garbeo de 180º que se da el plano horizontal; ni tampoco los monoplazas papaya parecen tener la mínima opción de cuestionar el triunfo del fabricante de Stuttgart, tanto en la primera prueba sprint, como en la larga. En estos momentos, no hay alternativa a Mercedes. En el primer ensayo libre en Shanghái, Russell aventajó en una décima a Antonelli y en medio segundo a Lando Norris, el tercero. Luego cruzó Oscar Piastri, que antecedió a los dos Ferrari. Detrás de los prototipos de Maranello, el abismo, especialmente sangrante por los casi dos segundos que separaron la cabeza, de Max Verstappen (octavo).

Esa misma tónica se repitió por la tarde, en la sesión cronometrada de la sprint, en la que Russell y Antonelli volvieron a asegurarse salir sin tráfico delante. “En Melbourne el coche funcionó muy bien; tenemos un muy buen motor. Y aquí, conducirlo fue una verdadera gozada”, se relamió Russell, que suena como quien ya sabe que el Gran Premio de China solo puede perderlo él. “Podemos estar satisfechos con cómo fue el día, porque disponemos de una buena diferencia sobre los demás. Pero para mí, la clasificación y la carrera al sprint suponen el trozo pequeño del pastel del fin de semana”, apuntó, por su parte, Toto Wolff, el director de Mercedes.

Alonso: “Toca sobrevivir”

Si le damos la vuelta a la tabla allí se encuentran Aston Martin y Fernando Alonso, que sigue en su vía crucis particular, subido a un coche que sobre el papel tenía que ser un cohete y que, al menos por el momento, solo suelta que petardazos, a la espera de que Honda resuelva el lío de su propulsor. La escudería de Silverstone sigue sin repuestos para su motor, y eso coloca al asturiano, que encarará la sprint desde la 19ª posición, y a Lance Stroll (20º), su vecino de taller, ante un panorama casi más cuesta arriba que el que se encontraron en Australia, donde ninguno de los dos terminó.

“No tenemos más recambios para la unidad de potencia, y cualquier problema nos colocaría en una coyuntura muy complicada con vistas al resto del fin de semana, así que tocará salir a sobrevivir”, comentó el bicampeón del mundo con Renault (2005 y 2006), a quien sus técnicos le cambiaron la batería del motor de su coche, antes del primer entrenamiento, por un problema de software que nada tenía que ver con las vibraciones que tanto limitó al equipo de los bólidos verdes, en pretemporada y en la primera parada del calendario.