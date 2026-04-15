Polémica por el sacrificio de 10.000 perros callejeros en un municipio del Estado de México

La exalcaldesa de Tecámac (al norte de Estado de México) Mariela Gutiérrez ha admitido este miércoles que 10.000 perros callejeros fueron sacrificados durante los años de su gestión, entre 2019 y 2024. “Cada acción que se tomó fue bajo un principio claro: reducir el sufrimiento, proteger a la población animal y actuar conforme a la ley. Fueron decisiones respaldadas por los protocolos”, ha expuesto la ahora senadora morenista en una conferencia de prensa en el Senado. La revelación de Gutiérrez llega poco después de la difusión de un video en redes, en el que discute con funcionarios de la Procuraduría de Protección al Ambiente estatal (Propaem) por el sacrificio de los animales. El Gobierno de Tecámac ha exigido la aclaración de las prácticas utilizadas de esos sacrificios.

Las imágenes proceden de una grabación de finales del pasado año, aunque ha sido este miércoles cuando su difusión por parte de la activista Zyanya Polastri se ha hecho viral. En el video, Gutiérrez defiende de manera férrea lo ocurrido. “Si los señores no quieren que cumplamos la ley y que se preserven los animales de calle, están en un error [...] Hay libros donde [se explica que] se tienen que sacrificar animales de calle, que quede bien claro”, explica ante los funcionarios, que le echan en cara la decisión.

Preguntada por una periodista sobre el número concreto de animales sacrificados, la exalcaldesa ha tratado de rehuir el tema en un primer momento, aunque lo ha revelado segundos después, respaldándose en que la decisión estuvo apoyada en la ley. “Les hablo directo: no hubo indiferencia, no hubo crueldad. Soy una mujer que enfrentó una realidad difícil y que tomó decisiones dentro de la ley buscando el menor daño posible”, ha afirmado.

La normativa mexicana justifica la muerte de animales domésticos y silvestres en situaciones de emergencia, cuando sufren afecciones que les provocan sufrimiento incompatibles con su vida o cuando representan un riesgo para el ser humano o para otros animales. Todo ello, bajo métodos que garanticen la muerte rápida y que reduzcan el dolor. Es parte de la problemática señalada por el Gobierno de Tecámac, que ha exigido en un comunicado que Gutiérrez deberá aclarar lo sucedido, “particularmente en lo relativo a las prácticas presumiblemente indebidas relatadas por ella en esos videos”. “A pesar de que el recinto ha permanecido cerrado desde los eventos referidos, nuestro gobierno ha trabajado incansablemente en favor del bienestar de todos los animales”, añade el escrito.

La exalcadesa ha informado de que 60.000 animales callejeros fueron atendidos bajo los dos trienios en los que estuvo en el cargo, aunque momentos después ha elevado esa cifra a más de 80.000. Y ha justificado que ninguno de los 10.000 animales sacrificados murió sin un respaldo de la ley. “Fue conforme a la norma y porque ya habían sido violentadas diversas personas que tengo documentada. [...] Tengo evidencias, videos”, ha expuesto.

La exalcaldesa asumió el cargo en enero de 2019 y se mantuvo hasta febrero de 2024, aunque la Alcaldía de Tecámac fue asumida por otros funcionarios en dos etapas de dos meses. En septiembre de 2024 asumió el cargo de senadora por el partido oficialista de Morena.