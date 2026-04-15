Gustavo Petro elige a Daniel Quintero como superintendente de Salud

La Presidencia publica la hoja de vida del exalcalde de Medellín, el paso previo para designarlo en un cargo clave en medio de la crisis del sector

El presidente Gustavo Petro ha elegido a Daniel Quintero para vigilar el sistema de salud de los colombianos. La Presidencia de la República ha publicado este miércoles la hoja de vida del exalcalde de Medellín como requisito previo a su nombramiento oficial como superintendente Nacional de Salud, un cargo que asumiría en medio de la crisis del sistema. El mandatario de izquierdas lo ha escogido luego de que este martes renunciara el médico Bernardo Camacho. Quintero, quien buscaba llegar a la Presidencia pero resultó derrotado en la consulta del Frente por la Vida, es ingeniero electrónico, fue viceministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y no tiene trayectoria previa en el sector.

Camacho asumió la posición en octubre de 2025, tras varios meses de cambios e interinidad. Según Caracol Radio, el saliente superintendente se negó a cumplir la orden presidencial de seguir liquidando Entidades Promotoras de Salud o EPS -las empresas públicas o privadas a las que deben estar afiliados los ciudadanos para estar asegurados— y trasladando sus usuarios a la estatal Nueva EPS, bajo el argumento de que dicha entidad ya no tenía capacidad para atender más pacientes. Aunque Camacho ha asegurado que su salida se debe a motivos personales, el mismo presidente habría pedido su renuncia, en medio de desacuerdos sobre la liquidación de las EPS.

Petro, feroz crítico del sistema de salud, ha fracasado en su intento de que el Congreso avale una reforma sanitaria que elimine las EPS o reduzca significativamente sus funciones y concentre en el Ejecutivo la gestión del sistema. Ante ello, lo ha ido interviniendo poco a poco. Hasta el momento, el Estado ha tomado el control de ocho EPS, que suman más de 23 millones de afiliados. A pocos meses de que termine la actual administración, Quintero, quien ha sido cercano al presidente Petro y fue aspirante presidencial con su apoyo, será elegido para vigilar el sistema y al tiempo velar por los derechos de los usuarios en medio de estas intervenciones.

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