México y EE UU avanzan en el acuerdo de minerales críticos en la antesala de la revisión del TMEC

A menos de tres meses de que comience la revisión del TMEC, México y Estados Unidos perfilan un nuevo acuerdo sobre minerales críticos. El Departamento del Tesoro de EE UU ha informado de que se reunió este martes con el secretario de Hacienda mexicana, Édgar Amador Zamora, para abordar la estrategia binacional sobre estos insumos estratégicos. “El secretario del Tesoro, Scott Bessent, también instó al secretario Zamora y a su equipo de Hacienda a seguir colaborando estrechamente con el Tesoro en la lucha contra el narcotráfico y en sus prioridades compartidas en materia de financiamiento ilícito”, indicaron las autoridades estadounidenses. El mensaje fue acompañado de una fotografía de ambos funcionarios en Washington.

Los gobiernos de México y Estados Unidos han establecido como objetivo común, desde hace meses, el diseño de una estrategia conjunta sobre los minerales críticos. Aunque no se han dado a conocer muchos detalles de esta hoja de ruta, el plan de acción prevé la identificación de proyectos geológicos y el establecimiento de precios mínimos entre las naciones. En el listado de minerales estratégicos destaca el litio, empleado en la fabricación de baterías, pero no es el único. También la plata, el aluminio, la barita, el antimonio, el cobalto y la fluorita son considerados como insumos estratégicos en los componentes energéticos, de vehículos eléctricos y semiconductores.

La Secretaría de Economía, encabezada por Marcelo Ebrard, señaló a inicios del año que esta estrategia conjunta busca fijar estándares regulatorios, respuestas rápidas coordinadas para prevenir disrupciones y crisis en las cadenas de suministro de minerales críticos, cooperación técnica y regulatoria así como el desarrollo de nuevas tecnologías para explotar estos insumos. En ese entonces, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, negó que el trabajo conjunto con Washington implique subordinación: “No estamos cediendo nada a nadie”.

La discusión sobre la riqueza del subsuelo mineral de ambos países tiene como telón de fondo la próxima revisión del acuerdo comercial de Norteamérica. El máximo examen del TMEC entre México, EE UU y Canadá comenzará en julio próximo y los analistas prevén que el manejo de minerales críticos de los socios será uno de los principales temas sobre la mesa. En paralelo a los trabajos con EE UU, el gobierno de México también ha abordado el tema con Canadá, India, Japón y Corea del Sur. En plena guerra tecnológica global, la garantía de estos insumos estratégicos supone un punto crucial para la integración de América del Norte.