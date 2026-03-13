Los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudí, en Fórmula 1, y el de Catar, en Moto GP, en el aire por el conflicto en Oriente Próximo

La cancelación de dichas carreras dejaría un Mundial de F1 sin pruebas en el mes de abril. Las motos también pararían durante varias semanas

Los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudí, ambos del Mundial de Fórmula 1, y el GP de Catar, del Campeonato del Mundo de motociclismo, corren serio peligro de disputarse en las fechas previstas por el conflicto internacional que azota desde hace semanas Oriente Próximo. Esa es la información que han deslizado este viernes la BBC y Sky, medios británicos que sugieren que ambos certámenes podrían hacer oficial la suspensión de dichas carreras este mismo fin de semana.

“La seguridad es ahora mismo la principal preocupación de la Fórmula 1 y la Federación Internacional de Automovilismo (FIA), y la situación en Oriente Próximo no ha mejorado en los últimos días”, advierte el comunicado al que ha tenido acceso Sky Sports en la tarde de este viernes. “Sin más comentarios al respecto, se espera la confirmación oficial de esta decisión en las próximas 48 horas”.

La cancelación de las pruebas de Fórmula 1, agendadas inicialmente para mediados de abril (Bahréin del 10 al 12 y Arabia Saudí del 17 al 19), dejaría un vacío de citas sin precedentes en el Gran Circo, que quedaría huérfano del rugido de los motores durante cuatro semanas consecutivas (desde el 29 de marzo, en Suzuka, hasta el 1 de mayo, en Miami). No obstante, y según han ampliado BBC y Sky, la suspensión de ambas pruebas reduciría el Mundial a 22 carreras, puesto que se entiende como tarea casi imposible encontrar nuevas fechas para ubicar los Grandes Premios de Sakhir y Yeda.

Marc Márquez, en el centro, celebra el triunfo en el GP de Catar de la pasada temporada. NOUSHAD THEKKAYIL (EFE)

En Moto GP, la sangría es algo menor, puesto que la crisis desatada en Oriente Próximo solo afectaría a un Gran Premio, el que debería disputarse en Lusail (Catar) entre el 10 y el 12 de abril. El consecuente parón en las tres cilindradas del Mundial no sería tan prolongado: se pararía la actividad entre el GP de Las Américas (29 de marzo) y el GP de España, previsto en Jerez para el último fin de semana de abril.

El español Carmelo Ezpeleta, CEO de MotoGP Sports Entertainment Group, admitió a comienzos de la semana pasada que parecía “complicado” que se pudiera celebrar el Gran Premio de Catar, aunque también sugirió que desde hace días su equipo se encuentra “en contacto constante con el gobierno de Catar y con los organizadores” de la prueba. “Todavía es pronto para tomar una decisión”, sentenció.

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